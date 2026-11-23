Die installierte Gesamtkapazität an Photovoltaik bei den Stadtwerken Günzburg hat sich binnen zwei Jahren mehr als verdoppelt. Jetzt entstehen zwei weitere Anlagen.

Die installierte Gesamtkapazität an Photovoltaik bei den Stadtwerke n Günzburg hat sich binnen zwei Jahren mehr als verdoppelt. Jetzt entstehen zwei weitere Anlagen. Die Stadtwerke Günzburg investieren erheblich in den Ausbau erneuerbarer Energien und errichten aktuell zwei weitere Photovoltaik anlagen am Waldbad und der Kläranlage.

Die Stadtwerke Günzburg investieren erheblich in den Ausbau erneuerbarer Energien und errichten aktuell zwei weitere Photovoltaikanlagen am Waldbad und der Kläranlage.baut zwei weitere Photovoltaikanlagen. Das haben die Stadtwerke jetzt mitgeteilt. Mit den Neuzugängen wird das Kommunalunternehmen künftig 18 Anlagen betreiben. Sie erreichen zusammen 915 kWp Leistung und erzeugen rund 803.000 Kilowattstunden grünen Strom pro Jahr.

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In den vergangenen zwei Jahren investierten die Stadtwerke eigenen Angaben zufolge in leistungsstarke Anlagen. Auf dem Neubau des Waldbads und der neuen Energiezentrale wurden moderne Module installiert. Nun laufen Arbeiten an zwei weiteren Anlagen am Waldbad und der Kläranlage. Allein diese vier jüngsten Großprojekte bringen 510 kWp und einen Jahresertrag von etwa 470.000 Kilowattstunden.

Die Gesamtkapazität hat sich damit binnen zwei Jahren mehr als verdoppelt. Die Stadtwerke setzen bei den neuen Anlagen auf Überschusseinspeisung: Der Strom wird vorrangig selbst genutzt, Überschüsse werden eingespeist. Reine Volleinspeiseanlagen haben wegen gesunkener Vergütungen und schwankender Marktpreise an Attraktivität verloren. Der Eigenverbrauch biete Vorteile.

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Viel Energie benötigen technische Anlagen in Kläranlage, Wasserwerken, Waldbad und Energiezentrale. Pumpen, Verdichter und Wärmepumpen laufen teils rund um die Uhr. Die zwei Großwärmepumpen in der Energiezentrale brauchen für die regenerative Wärmeerzeugung viel Strom. Kommt dieser direkt von den eigenen Dächern, sinken die laufenden Kosten.

Der Ausbau entlastet die Umwelt und stärkt nach Angaben der Stadtwerke ihre wirtschaftliche Stabilität.

„Wenn wir den Strom effizient und vor Ort selbst erzeugen, halten wir die Wärmearbeitspreise langfristig stabil“, sagt Böck. Einsparungen bei Wasserwerken und Kläranlage sollen zudem helfen, Gebühren für Frischwasser und Abwasser auch in finanziell schwierigen Zeiten möglichst stabil zu halten.