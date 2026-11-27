Vier Solarmodule, vier Kilowattstunden Speicherkapazität und zwei kombinierbare Rabattcodes: Solarway bietet am Black Friday ein Balkonkraftwerk zum Bestpreis an.

Vier Solarmodule, vier Kilowattstunden Speicherkapazität und zwei kombinierbare Rabattcodes: Solarway bietet zum Black Friday nicht nur Zahlenspiele, sondern auch ein leistungsstarkes Balkonkraftwerk zum Bestpreis an.

Der Black Friday fällt zwar nicht gerade in die ertragreichste Zeit des Jahres für Solaranlagen, dafür purzeln die Preise für die Technik. Auch der deutsche Anbieter Solarway mischt kräftig mit. Besonders interessant ist ein Balkonkraftwerk mit 2.000 Watt Spitzenleistung und dem vergleichsweise üppig dimensionierten StromspeicherZum Angebot bei solarway.com Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an.

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Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Die vier Solarmodule kommen auf jeweils 500 Watt Spitzenleistung. Damit reizt das Set die gesetzlich vorgesehene Obergrenze von 2.000 Watt Peak Modulleistung für Balkonkraftwerke voll aus. Die zusätzlichen Leistungsreserven gegenüber kleineren Anlagen mit zwei Modulen machen sich insbesondere bei bewölktem Himmel oder in den Morgen- und Abendstunden bemerkbar..