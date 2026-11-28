Die polnischen Journalisten Kaja Puto und Mateusz Lachowski sind 3500 Kilometer durch die Ukraine gereist, um herauszufinden, wie sich der Krieg auf das Intimleben der Menschen auswirkt. Wir haben mit ihnen gesprochen.

Der russische Angriffskrieg verändert auch, was in den Schlafzimmern geschieht. Sexarbeiterinnen werden zu Vertrauten von Frontsoldaten, Veteranen versuchen nach Amputationen, ihre Sexualität neu zu entdecken.

Die polnischen Journalisten Kaja Puto und Mateusz Lachowski sind 3500 Kilometer durch die Ukraine gereist, um herauszufinden, wie sich der Krieg auf das Intimleben der Menschen auswirkt. Zwei Wochen lang haben die beiden mit Menschen im ganzen Land über Nähe, Begehren und Partnerschaft gesprochen. ntv.de: Sie reisen seit Jahren regelmäßig in die Ukraine. Was ist Ihnen bei Ihrem jüngsten Besuch im Oktober besonders aufgefallen?

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Kaja Puto: Früher hatte man, wenn man aus den frontnahen Städten nach Kiew zurückkehrte, das Gefühl, wieder in einer pulsierenden Metropole zu sein. Diesmal war die Stimmung ausgerechnet in Kiew am schlechtesten. Die Angriffe legen den Verkehr lahm, die Menschen kommen nicht zur Arbeit, die Kinder nicht zur Schule. Das war früher anders.