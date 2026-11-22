Das Solinger DJ-Duo Tube & Berger ist mit dem Hit E Samba 2018 im Soundtrack von Grand Theft Auto VI vertreten. Dies bietet enorme Sichtbarkeit für die Künstler.

Das Solinger Musik-Duo Tube & Berger hat einen bedeutenden Platz im Soundtrack des aktuellen Blockbusters Grand Theft Auto VI erlangt. Mit dem House-Track E Samba 2018 sind die beiden Künstler in der virtuellen Welt des Spiels präsent, was ihnen eine immense globale Reichweite verschafft.

Die technische Umsetzung im Spiel

Der Song ist im Spiel über den virtuellen Radiosender The Vault Radio für Gamer abrufbar. Dieser Sender muss zunächst durch das Erschließen des Clubs The Vault in der fiktiven Stadt Vice City freigeschaltet werden, bevor die Musik abgespielt wird. Die beiden Musiker, die mit ihren bürgerlichen Namen Arndt Rörig und Marko Vidovic bekannt sind, haben sich nach der Veröffentlichung des Spiels gezielt auf die Suche nach ihrem Werk gemacht. Sie waren erfolgreich und stellten fest, dass ihre Komposition dort ihren festen Platz gefunden hat.

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Hintergründe der Zusammenarbeit

Die spektakuläre Einbindung in das Videospiel hatte sich bereits Monate vor der finalen Veröffentlichung angedeutet. Laut dem Solinger Tageblatt ging im Januar 2026 über eine Agentur die Anfrage ein, einen entsprechenden Track für den Spiele-Kracher einzureichen. Das Duo entschied sich für E Samba 2018, welches sie gemeinsam mit Junior Jack als Neuauflage des ursprünglichen Hits E Samba produziert hatten. Dieser Prozess ermöglichte es ihnen, ihre etablierte elektronische Musik in ein neues Medium zu integrieren.

Emotionale Reaktionen der Künstler

Arndt Rörig bezeichnet den Beitrag als ein echtes Karriere-Highlight für das Solinger Duo. Er äußerte der Lokalzeitung gegenüber seine Un glaublichkeit und staune noch immer darüber, dass zwei Jungs aus Solingen im Soundtrack von Grand Theft Auto VI zu hören sind. Auch unter seinen Kollegen wurde die Bedeutung dieser Platzierung als äußerst signifikant für die weitere Karriereentwicklung gewertet. Die Anerkennung durch Mitstreiter unterstreicht den Prestigegewinn, den eine solche Platzierung in einem der weltweit meistverkauften Spiele mit sich bringt.

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Streaming-Zahlen und historische Erfolge

Rörig hofft nun auf einen weiteren Schub bei den Streaming-Zahlen, die bereits jetzt beeindruckende Werte verzeichnen. Auf der Plattform Spotify verzeichnet der Track nach Angaben des Künstlers bereits mehr als acht Millionen Abrufe. Tube & Berger sind seit 2003 ein zusammengehöriges Paar im Musikgeschäft und haben international unter anderem mit Straight Ahead auf sich aufmerksam gemacht. Tourneen führten die beiden bereits nach Ibiza, Brasilien und Australien, wo sie auch beim Tomorrowland-Festival auftraten.

Zukunftsaussichten und Reichweite

Trotz des internationalen Millionenpublikums in der virtuellen Welt des Spiels bleiben die beiden Künstler bodenständig und fokussieren sich auf die langfristige Nutzung dieser Plattform. Die Integration in Grand Theft Auto VI bietet nicht nur eine aktuelle Promotion, sondern sichert den Titeln eine kontinuierliche Präsenz in einer der größten interaktiven Communities der Welt. Dies zeigt, wie klassische Musikproduktion und moderne Gaming-Kultur erfolgreich verschmelzen können.