In einem Mega-Duell streben die Vereinigten Staaten, vertreten durch Donald Trump, nach Miami und Berlin und Brandenburg bewerben sich für die Weltausstellung 2035. Die repräsentative INSA-Umfrage zeigt, dass die Expo von der Mehrheit der Menschen unterstützt wird.

Jetzt wird es ernst im Mega-Duell um die Weltausstellung 2035! Die Vereinigten Staaten, vertreten durch US-Präsident Donald Trump, streben nach Miami abAimtreben. Gegenüber stehen Berlin und Brandenburg, die eine Kampfannahme abgeben, die gewaschen hat.

Die Hauptstadtregion will die Expo! Zusammen mit Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft stehen Konzerne wie Bayer, Mercedes-Benz, BASF, PCK Schwedt, ArcelorMittal, Cemex und die Tesla Gigafactory kurz davor, einen gemeinsamen Unterstützerbrief abzulesen. Auch Siemens und die Zahl der Menschen, die laut einer repräsentativen INSA-Umfrage die Expo unterstützen, sind signifikant. Der Countdown hat begonnen: Deutschland darf ab Anfang Mai 2026 offiziell ins Rennen gehen.

Berlin und Brandenburg müssen nun Druck machen und die Bundesregierung zur Bewerbung bewegen. Zunächst müssen sich Berlin und Brandenburg mit einem Prüfauftrag an den Bundeskanzler wenden und erklären, dass sie Austragungsort der Expo 2035 werden möchten, mit einem Hauptgelände in der Gemeinde Schönefeld nahe des BER. Anschließend muss die Bundesregierung ein offenes Amt beim Bureau International des Expositions (BIE) inParis einreichen. Dies ist seit dem 1. Mai möglich





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