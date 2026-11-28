Im Hafen von Genua haben Zoll und Finanzpolizei zwei in den USA gestohlene Luxusautos entdeckt. Die Fahrzeuge im Wert von rund 250.000 Euro waren in einem Container nach Deutschland unterwegs.

Im Hafen von Genua haben Zoll und Finanzpolizei zwei in den USA gestohlene Luxusautos entdeckt. Die Fahrzeuge im Wert von rund 250.000 Euro waren in einem Container nach Deutschland unterwegs.und die Guardia di Finanza zwei hochwertige Fahrzeuge beschlagnahmt.

Die Autos waren in einem Container auf einem Frachtschiff aus den USA nach Italien transportiert worden. Sie hatten zusammen einen geschätzten Wert von rund 250.000 Euro, wie aus einerDie Ermittler wurden durch Unstimmigkeiten in den Fracht- und Zolldokumenten aufmerksam. In diesen war die Ladung lediglich allgemein als „Fahrzeuge“ deklariert.

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Zollbeamte entdecken gestohlene US-Supercars für 250.000 Euro: Daten von zwei der Fahrzeuge stimmten nicht überein Die Untersuchung per Scanner und eine anschließende Kontrolle ergaben, dass die Daten von zwei der drei Fahrzeuge nicht übereinstimmten. In Zusammenarbeit mit der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde wurde festgestellt, dass die beiden Autos in den USA gestohlen worden waren und die erforderlichen Unterlagen fehlten. Nach Information der zuständigen italienischen Justizbehörde wurden die Fahrzeuge wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Fälschung öffentlicher Dokumente beschlagnahmt.