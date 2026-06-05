Sollten wir die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz stoppen?

Ein führendes KI-Unternehmen warnt vor Risiken, die Menschen künftig nicht mehr beherrschen könnten und fordert eine globale Pause bei der Entwicklung der leistungsfähigsten KI-Systeme. Die US-Regierung nimmt die Leistungsfähigkeit solcher Systeme und die damit verbundenen Gefahren ernst und überlegt, amerikanische KI-Modelle vor ihrer Veröffentlichung zu überprüfen.

Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, Tumore zu erkennen, vor Hackerangriffen zu warnen und die Erforschung lebenswichtiger Medikamente zu beschleunigen. Allerdings kann sie auch massenhaft Falschmeldungen verbreiten, kritische Infrastruktur durch Cyberangriffe lahmlegen und Entscheidungen treffen, die selbst Experten nicht mehr verstehen.

Die Gefahr besteht, dass KI-Systeme unsere Welt ins Chaos stürzen könnten. Das führt zu der Frage, ob wir die Entwicklung der stärksten Künstlichen Intelligenzen stoppen sollten. Eines der führenden KI-Unternehmen der Welt, Anthropic, hat überraschend eine globale Pause bei der Entwicklung der leistungsfähigsten KI-Systeme ins Spiel gebracht. Die Entwickler warnen vor Risiken, die Menschen künftig nicht mehr beherrschen könnten.

Sie fordern eine Verlangsamung der Entwicklung sogenannter Frontier-AI, um Forschung und gesellschaftliche Regeln mit dem rasanten Fortschritt Schritt halten zu können. Allerdings räumt das Unternehmen ein, dass ein solcher Stopp nur funktioniert, wenn alle großen KI-Akteure mitmachen. Besonders die USA und China müssten sich auf gemeinsame Regeln einigen. Die Leistungsfähigkeit solcher Systeme und die damit verbundenen Gefahren werden auch von der US-Regierung ernst genommen.

Das besonders leistungsstarke Modell 'Mythos' wurde wegen seiner Fähigkeiten im Bereich Cybersicherheit bislang nicht für die breite Öffentlichkeit freigegeben und wird nur von ausgewählten Organisationen genutzt. US-Präsident Donald Trump signalisierte sogar, mit China über KI-Sicherheit sprechen zu wollen.

Zudem unterzeichnete er eine Anordnung, nach der die US-Regierung künftig die leistungsstärksten amerikanischen KI-Modelle vor ihrer Veröffentlichung zunächst überprüfen darf. Ob daraus tatsächlich ein internationaler KI-Stopp entstehen kann, gilt allerdings als äußerst fraglich





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