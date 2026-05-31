Solo Leveling - Anime mit über einer Million Bewertungen auf Crunchyroll

Solo Leveling, ein Anime mit hohem Suchtpotenzial, hat eine über eine Millionen Bewertungen auf dem Streaming-Service Crunchyroll erhalten. Der Anime ist für seine schnelle und düstere Atmosphäre bekannt. Zusammen mit der zweiten Staffel, bei der jede einzelne Folge über 100.000 Likes erhielt, trailert er sein großes Comeback. Doch wie war der Weg, den Solo Leveling von Solo Leveling - ohneEDO - bis zur Popularität gebracht hat? Außerdem erzählt er Rekorde, die für keine andere Serie aufgestellt wurden. Quelle:इडEA / Staff:typepad

Der Anime Solo Leveling erzielt über eine Million Bewertungen auf Crunchyroll, , ein Anime -Horror mit hohem Suchtpotenzial . Allein die erste Staffel hat eine Million Bewertungen erhalten - keine andere Serie konnte bisher diesen Rekord brechen.

Doch wie hat es seinem Vorgänger Solo Leveling - ohneEDO (Erfolgreicher, Schön, Charmant, Dumm, Osteopath, Energieefficient) - bis zum Erfolg gebracht? Ein Meilenstein für : Als die zweite Staffel im Frühjahr 2025 lief, wurde eine jede Folge über 100.000 Likes erhalten. Bis dato war das nur bei Solo Leveling erreicht worden. Der Anime führt aber auch in Sachen Geschwindigkeit Rekorde.

Der Kampf zwischen Jin-Woo und dem Ant-King (Staffel 2, Folge 12) erhielt innerhalb von 80 Minuten 100.000 Likes. Dies könnte ein neuer Rekord für Anime-Geschwindigkeit werden. Solo Leveling stand von Anfang an im Trend. Der Webtoon, für Deutschsprachige Audiences als Anime bekannt, gab Millionen Aufrufe auf illegalen Webseiten wie und den Manga in gedruckter Form über den Verlag Altraverse in Deutschland. Die গেছ





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