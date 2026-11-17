Alleinreisen werden in Deutschland zum festen Trend: 2025 planen 11,5 Prozent den Solo-Trip. Frauen führen diesenboom an. Warum dieses Angebot so lukrativ für die Tourismusbranche ist und welche Städte am beliebtesten sind.

Der Wunsch nach persönlicher Freiheit und Unabhängigkeit treibt immer mehr Menschen dazu, ihre Urlaubsplanung ohne Begleitung zu starten. Diese Entwicklung hat sich zu einem bedeutenden Markttrend entwickelt, der als Solo-Reisen bezeichnet wird. Im Gegensatz zu klassischen Single-Reisen, bei denen oft die Suche nach einem Partner im Vordergrund steht, konzentrieren sich alleinreisende Personen vollständig auf die eigene Erholung und die Gestaltung ihrer Zeit.

Die quantitativen Daten belegen die rasant wachsende Beliebtheit dieses Reiseformats. Im Jahr 2024 haben rund elf Prozent der Deutschen allein Urlaub gemacht. Für das Jahr 2025 planen bereits 11,5 Prozent eine solche Reise. Die Bereitschaft, dieses Abenteuer auszuprobieren, ist dabei hoch: Fast ein Drittel der Befragten hat Interesse daran, sich auf ein Allein-Abenteuer einzulassen.

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Weltweiter Marktboom und geschlechtsspezifische Unterschiede

Der globale Tourismusmarkt expandiert im Segment der Solo-Reisen massiv. Während das Geschäftsvolumen im Jahr 2024 bei rund 405 Milliarden Euro lag, prognostizieren Marktanalysen ein Wachstum auf satte 900 Milliarden Euro bis 2030. Diese Zunahme spiegelt sich auch in den Buchungsdaten internationaler Netzwerke wider. Auf dem Luxusreise-Netzwerk Virtuoso entfielen im Jahr 2024 ganze 71 Prozent aller Buchungen für Alleinreisende auf das Konto von Frauen.

Auf dem deutschen Markt ist die Akzeptanz ebenfalls weit verbreitet. Laut der TUI haben bereits 55 Prozent der Deutschen Erfahrungen mit Solo-Reisen gesammelt. Besonders bei Städtereisen ist der Anteil an Einzelzimmern signifikant hoch. Ein Beispiel hierfür ist das Hotel Bristol in Berlin, wo bei Zimmerbuchungen der Anteil an Einzelzimmern bei 50 Prozent liegt. Dies verdeutlicht, wie sehr sich die Infrastruktur auf die Bedürfnisse dieser Reisegruppe einstellt.

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Demografie hinter dem Trend zur Unabhängigkeit

Die Vorstellung, dass Solo-Reisende zwangsläufig alleinstehend sind, stimmt nicht mit der Realität überein. Rund ein Drittel der Alleinreisenden ist verheiratet und hat Kinder. Für diese Gruppe ist der Solo-Urlaub oft ein Ausbruch aus gewohnten Rollen, Verpflichtungen und sozialen Strukturen. Es geht weniger darum, vorübergehend ohne Partner zu sein, sondern darum, temporär aus dem Alltag auszusteigen.

Laut Statista wollen 66 Prozent der Solo-Reisenden die Welt entdecken, ohne auf Familie oder Freunde Rücksicht nehmen zu müssen. Die Entscheidung über den Reiseweg, das Tempo und die Aktivitäten trifft man ausschließlich selbst. Dieser Grad an Autonomie ist der Haupttreiber für die wachsende Popularität. Die Corona-Pandemie hat diesem Trend weiteren Aufschwung gegeben, indem sie den persönlichen Stellenwert des Reisens neu definierte, wie die Tourismussoziologin Kerstin Heuwinkel erläutert.

Lukrative Zielgruppe und motivationsabhängige Angebote

Für die Tourismusbranche sind Solo-Reisende zu einer zunehmend lukrativen Zielgruppe geworden. Sie reisen häufig in der Nebensaison, was die Auslastung der Hotels und Fluggesellschaften stabilisiert. Zudem verfügen sie nicht selten über ein ordentliches Urlaubsbudget, da sie keine Kompromisse bei der Buchung eingehen müssen. Roman Melzer, der sein Reisebüro in ganz unterschiedlichen Altersgruppen betreut, bestätigt die Vielfalt der Beweggründe.

Die Motivationen unterscheiden sich stark nach der Altersgruppe. Bei älteren Reisenden spielen der Verlust des Partners oder auch Einsamkeit eine Rolle. Diese Gruppe entscheidet sich häufig für Gruppenreisen speziell für Alleinreisende, die Veranstalter schon seit vielen Jahren anbieten. Jüngere Reisende haben hingegen andere Gründe. Viele nehmen sich bewusst Zeit für sich, möchten unabhängig reisen und offen auf fremde Menschen und Kulturen zugehen.

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Ein weiterer Faktor ist der Zeitplan. Manche junge Reisende haben niemanden im Freundeskreis, der zur gleichen Zeit reisen kann. Diese strukturelle Hürde macht das Solo-Reisen zur praktischen und oft auch emotional befriedigenden Alternative. Die Anbieter passen sich dieser Entwicklung an, indem sie attraktive Pakete und Einblicke in die Attraktivität verschiedener Städte anbieten, die speziell auf Solo-Urlauber zugeschnitten sind.

Städteranking nach Sicherheit und Erlebnisdichte

Die Beliebtheit von Solo-Reisen spiegelt sich auch in den Analysen großer Reiseveranstalter wider. Der Veranstalter DERTOUR hat in einer aktuellen Untersuchung die 30 größten Städte Deutschlands sowie zehn gefragte europäische Städtereiseziele hinsichtlich ihrer Attraktivität für Alleinreisende geprüft. Dabei wurden quantitative Kriterien herangezogen, die für Reisende ohne feste Gruppe entscheidend sind.

Für die Bewertung der Erlebnisdichte wurde die Anzahl von Cafés, Museen, Parks, Restaurants und Sehenswürdigkeiten je 100.000 Einwohner ausgewertet. Dieser Indikator gibt Aufschluss darüber, wie viel zu tun und zu entdecken in einem urbanen Raum vorhanden ist. Eine hohe Dichte an Angeboten erleichtert Solo-Reisenden die Gestaltung ihres Tagesprogramms, da sie nicht auf eine Gruppenentscheidung warten müssen.

Neben der Erlebnisdichte spielt die Sicherheit eine zentrale Rolle. Bei diesem Faktor führt jeweils der höchste Wert das Ranking an. Gleichzeitig wurden die Lebenshaltungskosten in die Bewertung einbezogen. Hier gilt die Umkehrung: Je niedriger die Kosten, desto positiver fällt die Bewertung aus. Diese Kombination aus Sicherheit, vielen Aktivitäten und erschwinglichen Preisen definiert die Top-Alternativen für alleinreisende Urlauber in Deutschland und Europa.