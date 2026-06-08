Somalischer Referee bei WM abgewiesen: Einreise in die USA verweigert

Der somalische Referee Artan wäre der erste aus Somalia gewesen, der bei einer WM ein Spiel leitet. Doch jetzt wurde ihm die Einreise in die USA verweigert.

In den USA , Mexiko und Kanada schreibt Somalia Geschichte. Der Referee Artan wäre der erste aus Somalia gewesen, der bei einer WM ein Spiel leitet.

Doch jetzt der Schock: Artan wurde bei der Einreise in die USA abgewiesen. Wie ein Vertreter des somalischen Sportministeriums sagte, wurde dem Unparteiischen am Miami International Airport die Einreise verweigert. Die genauen Gründe waren zunächst unklar. Artan soll im Anschluss nach Istanbul zurückgeflogen sein.

Besonders brisant: Nach Angaben von Ciise Aden Abshir, leitendem Berater des somalischen Ministeriums für Jugend und Sport und ehemaligem Kapitän der Nationalmannschaft, hatte Artan ein gültiges Visum für die USA. Trotzdem war in Miami Schluss. Ein möglicher Grund: Somalia gehört zu den Ländern, die auf einer von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump eingeführten Einreiseverbotsliste stehen. Abshir kritisierte die Entscheidung deutlich.

Er sagte: Ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verweigern und ihn daran zu hindern, geplante Spiele zu leiten, schadet nicht nur ihm persönlich, sondern untergräbt auch das Bekenntnis des Fußballs zu Fairness, Leistung und dem Geist des Fairplay. Artan gehört zu den 52 Schiedsrichtern, die vom Weltverband FIFA für die WM nominiert wurden. Für Somalia wäre sein Einsatz ein historischer Moment gewesen. Doch nun ist offen, ob und wie Artan beim Turnier überhaupt noch zum Einsatz kommen kann.

Die WM beginnt am Donnerstag mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Der Fall sorgt auch deshalb für Aufsehen, weil es im Vorfeld der WM bereits andere Einreiseprobleme gab. Besonders rund um die Visa-Beschaffung für den Iran hatte es Schwierigkeiten gegeben. Nun trifft es einen Unparteiischen





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