Somalischer Schiedsrichter Omar Artan erlebt Einreise-Schock bei der WM

Der somalische Schiedsrichter Omar Artan (34) sollte bei der WM Geschichte schreiben, doch daraus wird nichts. Er wäre der erste somalische Schiedsrichter gewesen, der bei einem Spiel leitet.

Stattdessen erlebte der 34-Jährige einen bitteren Einreise-Schock: Am Miami International Airport wurde ihm die Einreise in die USA verweigert. Das bestätigte ein Vertreter des somalischen Sportministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Über die genauen Hintergründe herrschte zunächst Unklarheit. Artan soll anschließend nach Istanbul zurückgekehrt sein.

Laut Ciise Aden Abshir, leitendem Berater des somalischen Ministeriums für Jugend und Sport und ehemaligem Kapitän der Nationalmannschaft, verfügte Artan über ein gültiges US-Visum. In Miami half ihm das dennoch nicht weiter. Als möglicher Grund gilt, dass Somalia auf der Einreiseverbotsliste steht, die die US-Regierung unter Präsident Donald Trump eingeführt hat.

Abshir übte scharfe Kritik an dem Vorfall: “Ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verweigern und ihn daran zu hindern, geplante Spiele zu leiten, schadet nicht nur ihm persönlich, sondern untergräbt auch das Bekenntnis des Fußballs zu Fairness, Leistung und dem Geist des Fairplay. ” Artan gehört zu den 52 Referees, die der Weltverband FIFA für das Turnier nominiert hat. Ob und wie er bei der WM noch zum Einsatz kommt, ist derzeit völlig offen.

Das Turnier startet am Donnerstag mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Der Fall reiht sich in eine Serie von Einreiseproblemen im Vorfeld der WM ein. Bereits rund um die Visa-Beschaffung für den Iran hatte es erhebliche Schwierigkeiten gegeben - nun trifft es mit Artan erstmals einen Schiedsrichter





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Omar Artan WM Schiedsrichter Einreise-Schock USA Somalia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM-Blog: Somalischer Schiri darf nicht in die USA einreisenSchiedsrichter Omar Artan hätte Spiele leiten sollen, durfte aber nicht in die USA einreisen. Alle News zur WM 2026 im Liveblog.

Read more »

Somalischer Referee bei WM abgewiesen: Einreise in die USA verweigertDer somalische Referee Artan wäre der erste aus Somalia gewesen, der bei einer WM ein Spiel leitet. Doch jetzt wurde ihm die Einreise in die USA verweigert.

Read more »

Omar Artan: WM-Schiedsrichter wird Einreise in die USA verweigertEr pfeift seit Jahren für die FIFA, trotzdem haben die die USA dem Schiedsrichter Omar Artan bei der Einreise die rote Karte gezeigt. Grund könnte seine Herkunft sein.

Read more »

Somalischer Schiedsrichter darf wegen Einreiseverbot nicht an WM 2026 teilnehmenDer somalische Schiedsrichter Omar Artan sollte als erster Referee aus seinem Land Spiele der Fußball-WM 2026 leiten. Ihm wurde jedoch die Einreise in die USA verweigert, womit seine Teilnahme am Turnier unmöglich wird. Somalia steht mutmaßlich auf einer US-Einreiseverbotsliste. Artan hatte ein gültiges Visum, wurde am Miami International Airport abgewiesen und flog nach Istanbul zurück. Somaliens Sportvertreter kritisieren die Entscheidung als schädlich für die Fairness-Idee des Fußballs. Artan war einer von 52 von der FIFA nominierten Schiedsrichtern für die WM in den USA, Mexiko und Kanada.

Read more »