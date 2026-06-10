Somalischer Schiedsrichter von USA zurückgewiesen: WM-Teilnahme geplatzt

Omar Artan, nominiert als erster somalischer Schiedsrichter für eine WM, wurde an der US-Grenze festgehalten und ohne klare Begründung abgeschoben. Die FIFA distanziert sich von der Entscheidung, Somalia kritisiert sie scharf.

Omar Artan (34) sollte als erster somalischer Schiedsrichter bei einer WM pfeifen - allerdings wurde ihm die Einreise in die USA verweigert. Einen Tag vor dem Start der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada zieht ein Schiedsrichter -Schock immer noch weite Kreise!

Nachdem der somalische Schiedsrichter nominiert wurde und der erste aus Somalia gewesen wäre, wurde ihm die Einreise verweigert. Wie ein US-Regierungsvertreter gegenüber CNN erklärte, seien bei der Überprüfung des Unparteiischen angebliche "Verbindungen zu mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen" festgestellt worden. Weitere Details nannten die Behörden allerdings nicht. Erst 2025 war Artan als Afrikas bester Schiedsrichter ausgezeichnet worden.

Am Samstag wollte Artan über Miami in die USA einreisen, um sich dort mit den anderen WM-Schiedsrichtern auf das Turnier vorzubereiten. Stattdessen wurde er von den Grenzbehörden am Miami International Airport gestoppt. Die genauen Gründe waren zunächst unklar. Gegenüber der New York Times schilderte Artan jetzt selbst die Geschehnisse und seine Behandlung am Flughafen.

Demnach wurde er elf Stunden lang befragt. Die Beamten hätten ihn zu seiner Reise, zur politischen Lage in Somalia und zur islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab befragt. Die Terrormiliz ist in Teilen des Landes aktiv und kämpft seit Jahren gegen die somalische Regierung. Anschließend sei er in Gewahrsam genommen und mit einem Flug zurück nach Istanbul geschickt worden.

Artan zeigte sich tief enttäuscht. Er sei "nur ein Schiedsrichter", der versuche, sich mit der WM-Teilnahme den größten Traum seines Lebens zu erfüllen.

Außerdem betonte er: "Ich hatte die richtigen Papiere und alles andere. Ich hatte das richtige Visum.

" Die FIFA erklärte währenddessen, nicht an den Einwanderungsverfahren beteiligt zu sein: "Die FIFA ist nicht an den Einwanderungsverfahren des Gastgeberlandes beteiligt, einschließlich der Entscheidung über Visaanträge. " Das somalische Sportministerium kritisierte die Entscheidung dagegen scharf und sprach von einer verweigerten Einreise "ohne einen triftigen Grund". Da sich die WM-Schiedsrichter gemeinsam in Miami vorbereiten, kann Artan auch in den anderen Gastgeberländern Mexiko und Kanada nicht pfeifen.

Die Verweigerung der Einreise für den somalischen Schiedsrichter Omar Artan hat nicht nur im Sport für Aufsehen gesorgt, sondern auch politische Wellen geschlagen. Die Anschuldigungen, Verbindungen zu terroristischen Organisationen zu haben, wurden von Artan und somalischen Behörden zurückgewiesen. Die Entscheidung wirft Fragen zur Rolle von Sicherheitsbedenken bei internationalen Sportereignissen auf und wie Gastgeberländer mit Visaentscheidungen umgehen. Während die FIFA betont, keine Verantwortung für Einwanderungsverfahren zu tragen, sieht sich das somalische Sportministerium vor dem Vorwurf einer diskriminierenden Behandlung.

Die WM 2026, die erstmals mit 48 Mannschaften und in drei Ländern stattfindet, steht bereits im Zeichen von Sicherheits- und Organisationsherausforderungen. Der Fall Artan unterstreicht, wie politische und sicherheitspolitische Faktoren den Sport beeinflussen können. Experten warnen, dass solche Vorfälle das imágenes von Inklusivität und Vielfalt, die die WM propagiert, beschädigen könnten. Gleichzeitig wird diskutiert, ob die FIFA mehr Druck auf Gastgeberländer ausüben sollte, um fairen Zugang für alle Teilnehmer zu gewährleisten.

Die Zukunft Omar Artans als Schiedsrichter bleibt ungewiss. Er hofft auf eine Klärung der Vorwürfe und darauf, dass er vielleicht später bei anderen internationalen Turnieren eingesetzt werden kann. Für Somalia wäre seine Teilnahme an der WM ein historisches Ereignis gewesen, das das Land auf der globalen Bühne positiv hätte darstellen können. Nun muss die somalische Fußballgemeinschaft den Rückschlag verarbeiten und überlegen, wie sie ihre Schiedsrichter in Zukunft besser unterstützen kann, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden.

Zusammengefasst: Der somalische Schiedsrichter Omar Artan wurde trotz gültigen Visums und offizieller Nominierung von US-Behörden am Flughafen Miami festgehalten, elf Stunden befragt und schließlich nach Istanbul abgeschoben. Die offizielle Begründung der USA bezog sich auf angebliche Verbindungen zu Terrororganisationen, während Artan und sein Heimatland dies bestreiten. Die FIFA betont ihre Nichtverantwortung für Visaverfahren, und das somalische Sportministerium spricht von einem willkürlichen Entschluss. Der Vorfall zeigt die Spannungen zwischen sportlicher Inklusion und nationaler Sicherheitspolitik以及 die Herausforderungen einer multinationalen WM





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