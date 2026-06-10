Somalischer WM‑Schiedsrichter Omar Artan trotz FIFA‑Nominierung in den USA abgewiesen

Omar Artan, erster somalischer Schiedsrichter für die FIFA‑Weltmeisterschaft, wurde von den US‑Behörden wegen mutmaßlicher Terrorverbindungen abgewiesen - ein Fall, der internationale Debatten über Sicherheit und Sport würgt.

Der somalische Schiedsrichter Omar Artan , 34 Jahre alt, musste kurz vor der FIFA‑Weltmeisterschaft einen herben Rückschlag hinnehmen: Nachdem er von der internationalen Fußballorganisation als einer von 52 Offiziellen für das Turnier nominiert worden war, wurde ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten verwehrt.

Artan hätte als erster Vertreter Somalias die Chance erhalten, bei einer WM das Spiel zu pfeifen - ein historischer Meilenstein für das Land. Die Ablehnung erfolgte jedoch unmittelbar nach seiner Ankunft am Flughafen Miami, wo er von den Sicherheitsbehörden festgehalten und nach einer etwa elfstündigen Befragung wieder nach Istanbul zurückgeschickt wurde. In den Verhören wurden ihm Fragen zu seiner Herkunft, zur politischen Lage in Somalia und zu möglichen Verbindungen zur Terrorgruppe Al‑Shabaab gestellt.

Artan betonte eindringlich, dass er über alle erforderlichen Reisedokumente verfügte, sein Visum gültig war und er keinerlei sicherheitspolitische Bedenken darstelle. Sein Bericht an die New York Times schildert die Situation als demütigend und frustrierend, denn er sah sich lediglich als Schiedsrichter, der seinen Beruf ausüben und den größten Traum seiner Laufbahn verwirklichen wolle. Ein Vertreter des US‑Außenministeriums erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass bei den routinemäßigen Sicherheitsprüfungen angebliche Verbindungen zu mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen festgestellt worden seien.

Diese Begründung wurde zudem vom Weißen Haus unterstützt. Andrew Giuliani, ein Verantwortlicher für die Organisation der WM in den USA, verteidigte die Entscheidung und erklärte, dass nicht Spieler oder Trainer, sondern ausschließlich Funktionäre mit potenziell böswilligen Absichten von den Einreiseverboten betroffen seien. Er betonte, dass die Behörden verhindern wollten, dass Personen unter dem Vorwand der Teilnahme an der Weltmeisterschaft in die Vereinigten Staaten gelangen.

Kritiker in Somalia, darunter das dortige Sportministerium, bezeichneten die Maßnahme als unbegründet und forderten eine transparente Klärung. Sie verwiesen darauf, dass Somalia zu den Ländern gehört, die nach der Einwanderungspolitik des früheren US‑Präsidenten Donald Trump auf eine Liste mit Einreisebeschränkungen gesetzt wurden. Die FIFA distanzierte sich von den Visa‑Entscheidungen und wies darauf hin, dass der Weltfußballverband keinen Einfluss auf die Einwanderungsbestimmungen des Gastgeberlandes habe.

Artan wird nun nicht nur seiner Chance beraubt, bei den Spielen in den USA zu pfeifen, sondern auch von den vorbereitenden Trainingslagern in Miami ausgeschlossen, die für alle internationalen Schiedsrichter obligatorisch sind. Damit fällt ihm zudem die Möglichkeit weg, in den beiden weiteren Gastländern Kanada und Mexiko Einsätze zu übernehmen. Der Vorfall hat weltweit für Diskussionen über die Vereinbarkeit von Sicherheitsinteressen und sportlicher Fairness gesorgt und wirft ein Schlaglicht auf die politischen Spannungen, die sich aus der US‑Einwanderungspolitik ergeben.

Für Artan bleibt die Enttäuschung groß, doch er hofft, dass zukünftige Generationen somalischer Offizieller von seinem Schicksal lernen und vielleicht doch irgendwann die begehrte WM‑Pfeife schwingen können





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