Somkiat Chantra: Herausforderungen und Optimismus in der MotoGP

Somkiat Chantra, ein Rookie in der MotoGP, kämpft in den Testfahrten in Sepang und Buriram mit Anpassungsschwierigkeiten. Trotz des langsamen Starts zeigt der thailändische Fahrer Optimismus und freut sich auf sein Heimrennen in Thailand.

Somkiat Chantra , ein Rookie in der MotoGP, hat in den Testfahrten in Sepang und Buriram noch Schwierigkeiten, sich in der neuen Klasse zurechtzufinden. In Sepang war er mit dem 19. Platz der langsamste der Stammfahrer, gefolgt von nur vier Testpiloten. Auch in Buriram , wo er den 20. Platz einnahm, lag er am Ende der Rangliste, nur noch vor dem Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori. Es ist aber nicht alles negativ für den thailändischen Fahrer.

Im Vergleich zum ersten Testtag konnte er seine Rundenzeit um mehr als 0,7 Sekunden verbessern. Er berichtet von Fortschritten mit dem Motorrad und konstanten Rundenzeiten im Long-Run. Chantra selbst fühlt sich mit dem Honda-Bike 99% zufrieden. Chantras erstes MotoGP-Rennen steht Anfang März an, und es wird gleichzeitig sein Heimrennen sein. Der Chang International Circuit wird von vielen thailändischen Fans bevölkert, die ihren Landsmann anfeuern werden. Chantra ist sich bewusst, dass er Druck spüren wird, aber er hofft auf die Unterstützung der Fans. Er ist mit der Rennstrecke vertraut, da er bereits in Buriram in der Moto3 und Moto2 erfolgreich war. Chantra wird die Zeit bis zum Rennen nutzen, um zu Hause zu trainieren und sich auf das Rennwochenende vorzubereiten. Im Vergleich zu den anderen Rookies in der MotoGP hat sich Chantra bisher am schwersten an die neue Klasse und das Motorrad angepasst. Dazu kommt, dass er mit der Honda im Vergleich zu den Motorrädern der anderen Rookies, Fermin Aldeguer (Ducati) und Ai Ogura (Aprilia), das derzeit langsamste Motorrad zur Verfügung hat.





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Somkiat Chantra Motogp Rookie Honda Testfahrten Sepang Buriram Thailand Heimrennen Herausforderungen Optimismus

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Somkiat Chantra: Ein Held in ThailandSomkiat Chantra wird vor seinem MotoGP-Debüt in Thailand als Held gefeiert. Das LCR-Honda-Team präsentiert sich in Bangkok und Chantra genießt die Unterstützung seiner Fans.

Weiterlesen »

MotoGP 2025: LCR-Honda präsentiert die Farben für Zarco und ChantraJohann Zarco steht vor seiner zweiten MotoGP-Saison mit LCR-Honda und vertritt das Design von Sponsor Castrol - Rookie Somkiat Chantra in Idemitsu-Farben

Weiterlesen »

MotoGP-Rookie Chantra: «Fans werden ein Ansporn sein»Somkiat Chantra (Honda) hat seinen Auftritt vor den heimischen Fans beim Saisonstart-Event in Bangkok sehr genossen. In dieser Woche werden ihm seine Landsleute beim MotoGP-Test in Buriram zujubeln.

Weiterlesen »

Honda-Pilot Chantra bereitet sich auf MotoGP-Premiere in Buriram vorSomkiat Chantra, der Rookie von Honda im MotoGP-Team LCR, steht vor seiner Heimpremiere in Buriram. Nach einem erfolgreichen Testmarathon in Sepang, wo er seine Leistung deutlich verbesserte, ist der Thailänder voller Vorfreude auf das Rennen in seiner Heimat. Chantra konzentriert sich in den kommenden Tagen auf die Feinabstimmung seiner Maschine und die Optimierung seiner Technik

Weiterlesen »

MotoGP-Rookies 2025 im Porträt: Wir stellen Aldeguer, Ogura und Chantra vorDrei Neulinge treten 2025 in der MotoGP an: Aldeguer, Ogura und Chantra - Wer wird den Titel 'Rookie des Jahres' holen und sich in der Königsklasse behaupten?

Weiterlesen »

'Muss noch 1.000 Dinge lernen': Ai Ogura beim Shakedown bester RookieBei den drei Shakedown-Tagen in Sepang ist Ai Ogura der beste MotoGP-Neuling, aber nur knapp schneller als Fermin Aldeguer - Somkiat Chantra hat großen Rückstand

Weiterlesen »