Sommer auf Asphalt: Ein Film über die Beziehung zwischen Tochter und Vater

Simon Ostermanns 'Sommer auf Asphalt' erzählt von der abgeflauten Beziehung zwischen Tochter und Vater, die sich im Chaos des Umbruchs neu kalibriert. Der Film thematisiert die schwierige Kommunikation zwischen Eltern und Kindern und zeigt, wie wichtig es ist, über Probleme zu sprechen und sie nicht zu verdrängen.

Manchmal gibt es diese alles verändernden Momente im Leben, die es vermögen, eine jahrelange Funkstille zu durchbrechen. Ein Baby im Bauch, ein Tumor im Kopf.

Simon Ostermanns 'Sommer auf Asphalt' erzählt von der abgeflauten Beziehung zwischen Tochter und Vater, die sich im Chaos des Umbruchs neu kalibriert. Der Film thematisiert die schwierige Kommunikation zwischen Eltern und Kindern und zeigt, wie wichtig es ist, über Probleme zu sprechen und sie nicht zu verdrängen. Die Geschichte ist emotional und realistisch und berührt das Herz des Zuschauers





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