Sommer in Bayern: Temperaturen steigen, erste Ferienwochenende heiß

Die Temperaturen in Bayern steigen vor dem Start der Pfingstferien, wobei die Vorhersage ist, dass die Temperaturen an der 30-Grad-Marke kratzen könnten. Das erste Ferienwochenende soll heiß werden, mit Temperaturen auf mehr als 20 Grad. In den Kammlagen der Mittelgebirge sollen es maximal 14 Grad werden, in den Alpen auf 2.000 Meter Höhe nur noch 7 Grad.

Kurz vor dem Start der Pfingstferien zeigt sich der Sommer in Bayern an, wobei die Temperatur en in den nächsten Tagen langsam aber sicher steigen und an der 30-Grad-Marke kratzen könnten.

Das erste Ferienwochenende soll heiß werden, mit Temperaturen auf mehr als 20 Grad. In den Kammlagen der Mittelgebirge sollen es maximal 14 Grad werden, in den Alpen auf 2.000 Meter Höhe nur noch 7 Grad. Am Donnerstag sollen die Temperaturen auf bis zu 23 Grad klettern. Von Westen her zeigt sich die Sonne am Nachmittag.

Für das Wochenende rechnen die Meteorologen damit, dass die 30-Grad-Marke geknackt wird





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