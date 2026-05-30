Sommer-Monsun: Starkregen, Hagel und Wassermassenwolken - aber in der Mitte und im Süden Deutschlands bleibt es sonnig

Das Wochenende hat es in sich. Denn jetzt kommt der Sommer-Monsun. Starkregen, Hagel, und keiner weiß, wo die Wassermassen aus der Wolkendecke brechen. Aber: Es gibt eine Region, die sich weiterhin in Urlaubswetter sonnen kann. Wetterexperte Dr. Karsten Brandt spricht von einer krassen Wetterlage: \"Früher hätte man von einem europäischen Sommer-Monsun gesprochen. Das war bei solchen Wetterlagen ein fester Begriff bei Wettervorhersagen.\" Vor allem der Starkregen steche heraus, so Brandt zu BILD.. Und vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands steigt die Unwettergefahr am Wochenende weiter. So warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Samstag vom südlichen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bis nach Sachsen sowie später bis nach Nord- und Zentral-Bayern vor örtlichen Gewittern mit Starkregen. Am Sonntag wird die Lage noch brisanter.Die Grenze zwischen den Wettergebieten verläuft knapp nördlich von Hannover, Magdeburg und Dresden. Südlich davon werden die Wolken dichter, Gewitter sind fast überall möglich. Nur, wo genau, kann keiner sagen. Karsten Brandt sagt zu BILD: \"Wo die Gewitter krachen, bleibt eine Überraschung. Es wird auch viele Regionen geben, die verschont bleiben.\" An Nordsee und Ostsee herrscht auch am Samstag und Sonntag überwiegend Urlaubswetter. Die Wetterkarten zeigen sogar einen überwiegend wolkenlosen Himmel.Ein Ende der wechselhaften Wetterlage ist nicht in Sicht. Sowohl Brandt als auch Jung erwarten auch in den kommenden zwei Wochen immer wieder Schauer und Gewitter. Brandt sieht darin auch einen positiven Effekt: \"Das ist gut so. Ich war schockiert, wie groß das Regendefizit in 2026 bislang ist. Uns fehlt Wasser!\" Der Wetterexperte sieht erste Warnzeichen. \"Das sieht man schon jetzt am Rhein, wo erste Kiesbänke hervortreten, weil der Wasserpegel sinkt.\" Sogar der

Das Wochenende hat es in sich. Denn jetzt kommt der Sommer-Monsun . Starkregen , Hagel , und keiner weiß, wo die Wassermassen aus der Wolkendecke brechen. Aber: Es gibt eine Region, die sich weiterhin in Urlaubswetter sonnen kann.

Wetterexperte Dr. Karsten Brandt spricht von einer krassen Wetterlage: \"Früher hätte man von einem europäischen Sommer-Monsun gesprochen. Das war bei solchen Wetterlagen ein fester Begriff bei Wettervorhersagen. \" Vor allem der Starkregen steche heraus, so Brandt zu BILD.. Und vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands steigt die Unwettergefahr am Wochenende weiter.

So warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Samstag vom südlichen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bis nach Sachsen sowie später bis nach Nord- und Zentral-Bayern vor örtlichen Gewittern mit Starkregen. Am Sonntag wird die Lage noch brisanter. Die Grenze zwischen den Wettergebieten verläuft knapp nördlich von Hannover, Magdeburg und Dresden. Südlich davon werden die Wolken dichter, Gewitter sind fast überall möglich.

Nur, wo genau, kann keiner sagen. Karsten Brandt sagt zu BILD: \"Wo die Gewitter krachen, bleibt eine Überraschung. Es wird auch viele Regionen geben, die verschont bleiben. \" An Nordsee und Ostsee herrscht auch am Samstag und Sonntag überwiegend Urlaubswetter.

Die Wetterkarten zeigen sogar einen überwiegend wolkenlosen Himmel. Ein Ende der wechselhaften Wetterlage ist nicht in Sicht. Sowohl Brandt als auch Jung erwarten auch in den kommenden beiden Wochen immer wieder Schauer und Gewitter. Brandt sieht darin auch einen positiven Effekt: \"Das ist gut so.

Ich war schockiert, wie groß das Regendefizit in 2026 bislang ist. Uns fehlt Wasser! \" Der Wetterexperte sieht erste Warnzeichen. \"Das sieht man schon jetzt am Rhein, wo erste Kiesbänke hervortreten, weil der Wasserpegel sinkt. \" Sogar de





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