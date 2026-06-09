Sommer-Transfers 2025: Alaba, Rashford, Alvarez und ter Stegen im Fokus

Das Sommer-Transferfenster in Europa rückt näher und damit zahlreiche Spekulationen um Top-Spieler. AC Mailand buhlt um David Alaba und könnte mit Oliver Glasner als Trainer und Ralf Rangnick als Sportdirektor einen österreichischen Einzug planen. Der FC Barcelona will Marcus Rashford fest verpflichten, doch United lehnt ein niedriges Angebot ab. Als möglicher Lewandowski-Nachfolger bei Barça wird Julian Alvarez gehandelt, für den jedoch eine immense Ausstiegsklausel gilt. Marc-Andre ter Stegen könnte zu Ajax Amsterdam wechseln, müsste dabei aber finanzielle Einbußen hinnehmen. Zudem könnte Real Madrid Denzel Dumfries für nur 20 Millionen Euro verpflichten.

In Europas Top-Ligen steht schon bald das Sommer- Transferfenster bevor. Entsprechend gibt es zahlreiche Spekulationen rund um mögliche Wechsel der Superstars. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

Ein österreichischer Umbruch an? Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll der italienische Traditionsklub AC Mailand ein Auge auf David Alaba geworfen haben. Der 33-Jährige ist nach seinem Vertragsende bei Real Madrid verfügbar. Besonders spannend: Auch Oliver Glasner und Ralf Rangnick werden mit den Rossoneri in Verbindung gebracht.

Glasner soll als Trainerkandidat bereits überzeugt haben, bei Rangnick als möglichem Sportdirektor stehe eine Entscheidung dem Bericht zufolge kurz bevor. Alaba kennt Rangnick bestens aus der österreichischen Nationalmannschaft, zudem soll Landsmann Glasner den Abwehrspieler gerne nach Mailand holen wollen. Sportlich wäre Alaba bei Milan vor allem als erfahrener Faktor für die Defensive eingeplant. In der Innenverteidigung würde er unter anderem auf Fikayo Tomori, Matteo Gabbia und Strahinja Pavlovic treffen.

Ein Fragezeichen bleibt allerdings seine Fitness: In der vergangenen Saison kam Alaba bei Real Madrid verletzungsbedingt nur auf 575 Pflichtspielminuten. Der frühere Bundesligatrainer Pellegrino Matarazzo hat mit Real Sociedad San Sebastian die Copa del Rey gewonnen. Torhüter Alex Remiro steht jedoch vor einem Abgang. Auch Alex Meret von der SSC Neapel soll demnach Kandidat sein, die Süditaliener sollen angeblich ein Tauschangebot für Remiro angeboten haben.

Marcus Rashford, der von Manchester United an den FC Barcelona ausgeliehen war und in der spanischen Liga starke Leistungen ablieferte, soll dauerhaft verpflichtet werden. Der Stürmer erzielte in 49 Pflichtspielen 14 Tore und bereitete 14 weitere Treffer vor. Die Verantwortlichen haben intern längst eine klare Entscheidung getroffen: Rashford soll bleiben. Doch für ihr erstes Angebot kassierte Barcelona eine Absage.

Laut "Daily Mail" bot Barça lediglich 15 Millionen Euro Ablöse. In Manchester dürfte das kaum ernst genommen worden sein - vor allem mit Blick auf dieKonditionen, die beide Vereine beim Leihdeal vereinbart hatten. Die Kaufoption soll bei 30 Millionen Euro liegen. Es ist unwahrscheinlich, dass Manchester hohe Zugeständnisse an Barcelona machen wird.

Bereits die ursprünglich veranschlagten 30 Millionen Euro galten den Verantwortlichen als zu niedrig, wie englische Medien berichten. Zudem ist öffentlich bekannt, dass Barcelona für Anthony Gordon eine Ablöse von rund 70 Millionen Euro an Newcastle United bezahlt haben sollen. Daher dürfte United nicht dazu bereit sein, ihren Spieler für eine Mini-Ablöse abzugeben. Der spanische Meister FC Barcelona muss in diesem Sommer den Abgang von Top-Torjäger Robert Lewandowski kompensieren.

Dafür soll sich Trainer Hansi Flick auf Julian Alvarez als Nachfolger festgelegt haben. Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, soll Barca sogar schon ein erstes Angebot über 100 Millionen Euro für den Argentinier abgegeben haben.

Allerdings betonten Klub-Offizielle von Atletico, dass es keinerlei formelle oder informelle Kontakte, Treffen oder gar Angebote aus Barcelona gegeben habe. Außerdem sollen die Madrilenen auch ab einer Offerte in Höhe von 150 Millionen Euro überhaupt erst bereit sein, sich mit Barca an den Verhandlungstisch zu setzen. Immerhin hat Alvarez in seinem noch bis 2030 laufenden Kontrakt eine Ausstiegsklausel in astronomischer Höhe von 500 Millionen Euro.

Alvarez soll von der Idee eines Wechsels zu den Katalanen durchaus angetan sein, obwohl er sich zuletzt bezüglich seiner Zukunft stets zurückhaltend äußerte. Marc-Andre ter Stegen ist nach seiner Zeit beim FC Girona formal wieder zum FC Barcelona zurückgekehrt. Am Status, dass der deutsche Nationalkeeper nicht mehr gefragt ist, hat sich jedoch nichts geändert. Nun geht aus einem Bericht von "Voetbal international" hervor, dass Ajax Amsterdam Interesse an ter Stegen haben könnte.

Die heuerten zuletzt Trainer Michel an, der zuvor in Girona aktiv war und ter Stegen daher kennt. Dafür wären laut "Sport Bild" jedoch erhebliche Gehaltseinbußen seitens des Keepers nötig. Sein Vertrag in Katalonien läuft noch bis 2028. Inter Mailand könnte den niederländischen Nationalspieler Denzel Dumfries an den FC Barcelona verlieren.

Die Madrilenen ziehen angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von gerade mal 20 Millionen Euro. Demnach seien nur noch Formalien zwischen Spieler und Klub zu erledigen. Dumfries wäre damit Nachfolger von Dani Carvajal, der nicht mehr gefragt ist und den Verein verlässt. Ursprünglich war spekuliert worden, dass Alaba nach Mailand wechseln und einen langfristigen Vertrag unterschreiben würde. Am Sonntag verkündeten beide Parteien, dass es dazu nicht kommen wird





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