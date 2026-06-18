Sommerfest von 'Ein Herz für Kinder' in Berlin: Stars setzen sich für benachteiligte Kinder ein

Das alljährliche Sommerfest von 'Ein Herz für Kinder' in Berlin brachte Prominente aus verschiedenen Bereichen zusammen, um für die Hilfsorganisation zu spenden und auf die Bedürfnisse benachteiligter Kinder aufmerksam zu machen. Die Gäste betonten die Bedeutung von Engagement und Solidarität.

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen von 27 Grad Celsius fand am Berlin er Café am Neuen See das alljährliche Sommerfest der Hilfsorganisation Ein Herz für Kinder statt.

Die Veranstaltung stand im Zeichen des Engagements für Kinder in Not, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Unter den Gästen befanden sich namhafte Persönlichkeiten aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport, die gemeinsam ein Zeichen der Solidarität setzten. BILD-Chefin Marion Horn betonte in ihrer Begrüßungsrede: Ein Herz für Kinder verändert nicht die ganze Welt, aber es verändert die Welt eines Kindes. Das Fest bot eine bunte Mischung aus prominenten Gesichtern und emotionalen Momenten.

So sorgte Fitness-Influencerin Sophia Thiel mit ihrer neuen Haarfarbe für Gesprächsstoff, während TV-Star Evelyn Burdecki begeistert mitsang, als Entertainer Giovanni Zarrella die Bühne betrat. Das musikalische Highlight bildete das Duett von Zarrella mit Schlagerikone Howard Carpendale, das die Tanzfläche füllte. Besondere Aufmerksamkeit galt auch dem Jungstar Zah1de, mit der CDU-Politiker Paul Ziemiak ein Selfie machte.

Unter den weiteren Gästen waren Vicky Leandros, Leslie Mandoki, Simone Thomalla mit ihrem neuen Partner sowie Box-Legende Wladimir Klitschko, der mit seiner Tochter im Mittelpunkt stand. Ex-Finanzminister Christian Lindner äußerte sich zur Bedeutung des Engagements: Kinder sind der größte Schatz, den wir als Gesellschaft haben. Die Moderatorinnen Andrea Kaiser, Evelyn Burdecki und Janina Lin Otto zeigten sich gut gelaunt, und sogar Bahnradsportlerin Kristina Vogel sowie Influencerin Patrice Aminati waren vor Ort.

Zahlreiche Fotos hielten die fröhliche Atmosphäre des Abends fest, darunter Aufnahmen mit Sarah Majorczyk, Friede Springer, Carolin Hulshoff Pol und Claudius Senst. Das Sommerfest war nicht nur ein gesellschaftlicher Höhepunkt, sondern vor allem ein Appell, sich für benachteiligte Kinder einzusetzen. Die Organisation Ein Herz für Kinder besteht seit 1978 und unterstützt Kinder in Not durch Finanzierung lebensrettender Operationen, den Bau von Kinderkliniken, Schulen und Kitas sowie weitere Hilfsprojekte.

Die Veranstaltung verdeutlichte, wie wichtig es ist, gemeinsam etwas zu bewegen und die Welt zumindest für einzelne Kinder ein Stück weit besser zu machen





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