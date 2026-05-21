Sommerhaus der Stars: Prominente Paare im Kampf um den Preis

Die neue Staffel von 'Sommerhaus der Stars' steht bevor und die Teilnehmer*innen sind bereit, sich in der renommierten Villa in Bocholt zu beweisen. Hati Suárez und Alexander Molz, die bereits seit kurzem zusammen sind, wagen sich in die Reality-Show. Ob ihre Beziehung vom berühmt-berüchtigten Fluch verschont bleiben wird, ist fraglich. Michael Naseband, der erst im vergangenen Jahr mit 'Promi Big Brother' gestartet ist, möchte nun den Titel gewinnen. Auch Ex-Bachelorette-Kandidat Ferry und Kathy, die sich über Bumble kennengelernt haben, wollen sich im 'Sommerhaus der Stars' beweisen. Tano und Anna, die sich in der Datingshow 'Are You The One?' kennenlernten, wollen ihre Beziehung in der Villa auf die Probe stellen. Nico Legat, der sich nach einer Reality-TV-Auszeit von Drogen- und Alkoholproblemen zurückkehrt, möchte mit seiner Partnerin Laura Parrinello die Zuschauer*innen beeindrucken. Anita Latifi, die bereits an 'Kampf der Realitystars' teilgenommen hat, möchte mit ihrem Ehemann Reality-TV-Luft schnuppern. Vanessa Neigert, die durch 'Deutschland sucht den Superstar' bekannt wurde, möchte in der Reality-Show 'Sommerhaus der Stars' mehr Leben und Persönlichkeit einbringen. Sandro und Michelle Daniaux, ein Paar aus 'Are You The One?' und 'Prominent getrennt', wollen ihre Beziehung in der Villa auf die Probe stellen und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gewinnen. Ob sie ihre Liebe und Taktik im 'Sommerhaus der Stars' bewahren können, bleibt abzuwarten.

Die neue Staffel von 'Sommerhaus der Stars' steht bevor und die Teilnehmer*innen sind bereit, sich in der renommierten Villa in Bocholt zu beweisen. Hati Suárez und Alexander Molz, die bereits seit kurzem zusammen sind, wagen sich in die Reality-Show.

Ob ihre Beziehung vom berühmt-berüchtigten Fluch verschont bleiben wird, ist fraglich. Michael Naseband, der erst im vergangenen Jahr mit 'Promi Big Brother' gestartet ist, möchte nun den Titel gewinnen. Auch Ex-Bachelorette-Kandidat Ferry und Kathy, die sich über Bumble kennengelernt haben, wollen sich im 'Sommerhaus der Stars' beweisen. Tano und Anna, die sich in der Datingshow 'Are You The One?

' kennenlernten, wollen ihre Beziehung in der Villa auf die Probe stellen. Nico Legat, der sich nach einer Reality-TV-Auszeit von Drogen- und Alkoholproblemen zurückkehrt, möchte mit seiner Partnerin Laura Parrinello die Zuschauer*innen beeindrucken. Anita Latifi, die bereits an 'Kampf der Realitystars' teilgenommen hat, möchte mit ihrem Ehemann Reality-TV-Luft schnuppern. Vanessa Neigert, die durch 'Deutschland sucht den Superstar' bekannt wurde, möchte in der Reality-Show 'Sommerhaus der Stars' mehr Leben und Persönlichkeit einbringen.

Sandro und Michelle Daniaux, ein Paar aus 'Are You The One?

' und 'Prominent getrennt', wollen ihre Beziehung in der Villa auf die Probe stellen und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gewinnen. Ob sie ihre Liebe und Taktik im 'Sommerhaus der Stars' bewahren können, bleibt abzuwarten





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