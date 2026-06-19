Sommerhitze und Katzen: Wie Sie Ihr Tier vor Hitzschlag schützen

Bei hohen Temperaturen sind Katzen besonders gefährdet. Erfahren Sie, wie Sie einen Hitzschlag erkennen, vorbeugen und im Notfall richtig reagieren, um Ihren tierischen Begleiter zu schützen.

Mit dem Einzug der sommerlichen Monate steigen auch die Temperaturen in Deutschland wieder an. Das ist nicht nur für uns Menschen eine hitzige Angelegenheit, auch unsere tierischen Begleiter leiden darunter.

Die Sommerhitze kann für Katzen sogar richtig gefährlich werden. Bei starker Überhitzung droht ein Hitzschlag. Halter sollten an heißen Tagen besonders auf Verhaltensveränderungen achten.

Außerdem ist wichtig zu wissen, wie man einen Hitzschlag erkennt. Im Notfall muss schnell gehandelt werden. Ein wichtiger Schutz ist der ständige Zugang zu frischem Wasser. Viele Katzen trinken zu wenig, daher kann ein Trinkbrunnen hilfreich sein.

Das fließende Wasser animiert zahlreiche Tiere dazu, häufiger zu trinken, empfiehlt Ebenso wichtig sind schattige Rückzugsorte in der Wohnung, im Haus oder auf dem Balkon. Katzen sollten sich jederzeit frei bewegen können, um kühlere Bereiche aufzusuchen. Direkte Sonneneinstrahlung sollte möglichst vermieden werden. Besonders wichtig ist, dass eine Katze niemals in einem abgestellten Fahrzeug zurückgelassen werden darf.

Schon nach kurzer Zeit können die Temperaturen im Innenraum stark ansteigen und für Außerdem warnen Tierärzte auch vor langfristigen Schäden wie Nierenschäden, Krampfanfällen oder Herzproblemen. Daher ist auch nach einer akuten Behandlung eine tierärztliche Nachkontrolle wichtig. Wirkt die Katze ungewöhnlich schlapp, zieht sie sich stärker zurück oder verändert sich ihr Verhalten auffällig, kann das ein Warnsignal sein. Wer erste Anzeichen früh erkennt, kann einen Notfall verhindern





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