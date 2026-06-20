Sommerkleidung für Babys und Kinder: Tipps für die richtige Wahl

Die richtige Sommerkleidung für Babys und Kinder ist wichtig, um die Haut vor der Sonne und UV-Strahlung zu schützen und Überhitzung zu vermeiden. Hier finden Sie Tipps für die richtige Wahl.

Endlich Sommer! Während Kinder am liebsten sofort in Shorts, Kleidchen und Sandalen schlüpfen würden, stehen Eltern oft vor einem Dilemma: möglichst wenig Kleidung gegen die Hitze oder doch lieber mehr Stoff zum Schutz vor Sonne und UV-Strahlen?

Welche Sommerkleidung für Babys und Kinder wirklich sinnvoll ist und worauf Sie bei hohen Temperaturen achten sollten, erfahren Sie hier. Die Haut der Kinder ist sehr empfindlich und kann leicht verbrennen. Neben dem Eincremen schützt auch bedeckende Kleidung die Haut vor schädlicher UV-Strahlung. Kleidung kann helfen, den Körper kühl zu halten und Überhitzung zu vermeiden.

Deshalb sollten Sie bei der Auswahl von Sommerkleidung für Babys und Kinder auf die richtigen Stoffe achten. Das sind atmungsaktive Materialien wie etwa leichte Baumwolle. Diese verhindern übermäßiges Schwitzen und saugen Feuchtigkeit auf. So werden Hautreizungen oder Hitzepickel wirksam verhindert.

Auch Hosen und Oberteile aus Baumwolle, Leinen und anderen Naturfasern sind für hochsommerliche Tage ideal, weil sie viel Luft an den Körper lassen und die Haut trocken halten. Es ist wichtig, dass die Kleidung nie zu eng getragen wird. Wenn Hemden, T-Shirts, Hosen und Kleider locker sitzen, kann die Luft besser zirkulieren und die Haut besser abkühlen. Zusätzlich von Vorteil: Etwas mehr Bewegung kann helfen, den Körper abzukühlen.

Ein leichter Hut mit breiter Krempe schützt Gesicht, Ohren und Nacken vor der Sonne. Besonders Babys unter einem Jahr sollten vor Sonne möglichst gut geschützt werden. Auch Kinder sollten bei Hitze möglichst viel Wasser trinken, um hydriert zu bleiben. Mittags sind Schattenplätze Pflicht!

Regelmäßige Abkühlungen im Planschbecken oder eine kühle Dusche können den Kleinen helfen, ihre Körpertemperatur zu regulieren





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