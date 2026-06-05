Sommerprogramm der heute-show: Von Infantino bis Wadephul - Satire und Investigatives in der ZDF-Pause

Die heute-show des ZDF bietet auch in der Sommerpause ein vielfältiges Programm aus Extra-Folgen, Quiz, Interviews und Reportagen. Valerie Niehaus porträtiert FIFA-Chef Infantino, Lutz van der Horst quizzzt mit Politikern, Fabian Köster trifft Außenminister Wadephul im Aufzug, und die heute-show spezial untersucht Müll, Glücksspiel und die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.

Die heute-show des ZDF verabschiedet sich am heutigen Freitag in die Sommerpause, doch die Fans des Satire formats müssen nicht auf neue Inhalte verzichten. Wie der Sender mitteilte, wird es auch in diesem Jahr wieder eine Reihe von Spezialsendungen geben, die die Zeit bis zur ersten regulären Ausgabe am 4.

September überbrücken. Das Programm umfasst mehrere Formate: eine Extra-Folge über FIFA-Präsident Gianni Infantino, neue Quiz-Ausgaben mit Lutz van der Horst, die Interviewreihe Next Stop Köster mit Außenminister Johann Wadephul sowie drei investigative Reportagen unter dem Titel heute-show spezial. Die Produktion der Sendungen erfolgt wie gewohnt in Köln.

Die heute-show zählt zu den wichtigen Marken des in Mainz ansässigen ZDF und hat in den vergangenen Jahren ihre Ableger während der Sommerpause erfolgreich ausgebaut. 2025 und 2026 werden die Spezialformate fortgesetzt, wobei die Ausstrahlung erst nach dem Ende der Fußball-WM beginnt. Zwischen dem 5. Juni und 17. Juli gibt es tatsächlich eine Pause der regulären Show mit Oliver Welke.

Einen Überblick über das Sommerprogramm bietet die folgende Zusammenstellung. Den Auftakt macht die zweite Ausgabe von heute-show extra nach der erfolgreichen ersten Folge über Elon Musk im Sommer 2025. Dieses Mal steht Gianni Infantino im Fokus, der Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA. Die Sendung trägt den Titel 'heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte von Gianni Infantino' und wird am 17.

Juli um 22.30 Uhr im linearen Fernsehen ausgestrahlt, im Streaming-Portal bereits ab 20 Uhr. Valerie Niehaus präsentiert das Format und beschreibt Infantino als eine Figur, die gleichzeitig aus einer Politsatire und aus einem Managerseminar gefallen wirke: geschniegelt, dauergrinsend und ständig zwischen Staatschefs, Oligarchen und Fußballromantik unterwegs. Das ZDF verspricht eine halbe Stunde voller Enthüllungen, Überraschungen und satirischer Treffer ins obere Eck. Wer der Mensch ist, den jeder kennt, aber kaum einer wirklich versteht, soll laut Ankündigung ergründet werden.

Ebenfalls am 17. Juli starten die neuen Quiz-Ausgaben der heute-show mit Lutz van der Horst als Quizmaster. Insgesamt vier Shows sind geplant: zwei kürzere Sendungen von je 30 Minuten am 17. und 24. Juli sowie zwei längere Ausgaben von 60 Minuten am 31.

Juli und 7. August. Wie in den Vorjahren treten wieder Gisa Flake und Olaf Schubert gegeneinander an, um den Sieg zu kämpfen. Neu im Ensemble sind Valerie Niehaus, Moritz Neumeier, Matthias Matschke und weitere Mitglieder des heute-show-Teams.

Van der Horst lobt den Reiz des Formats: Politiker müssten nicht jede Antwort erst mit drei Arbeitsgruppen abstimmen; man erlebe Menschen, die sonst in ernsten Debatten oder perfekt vorbereiteten Talkshows auftreten, plötzlich locker, schlagfertig und manchmal herrlich überfordert. Die Fragen seien kurios und richteten sich an Politiker sowie Promis aus der heute-show. Ein weiteres Highlight ist die Interviewreihe Next Stop Köster, die am 24. Juli ausgestrahlt wird.

Fabian Köster trifft diesmal den CDU-Politiker Johann Wadephul, der als Bundesaußenminister der oberste Diplomat Deutschlands ist. Die Sendung wird in einem acht Quadratmeter großen Aufzug aufgezeichnet, in dem Köster und sein Gast 30 Minuten lang über die großen Ereignisse der politischen Karriere sprechen. Das ZDF beschreibt die Idee als entschleunigend, da Wadephul viel unterwegs und geübt in taktvollem Politikersprech ist. Frühere Ausgaben von Next Stop Köster führten bereits zu Gesprächen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Vizekanzler Lars Klingbeil.

Die Ausstrahlung erfolgt um 20 Uhr im Stream und um 22.30 Uhr linear. Den Abschluss des Sommerprogramms bilden drei neue investigative Einsätze der heute-show spezial mit Fabian Köster und Lutz van der Horst. An den Freitagen des 14. , 21. und 28.

August widmen sie sich den Themen Müll, Glücksspiel und schließlich den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Die Wahlen in dem Bundesland finden am 6. September statt, und Umfragen sehen die AfD als möglicherweise stärkste Partei, sogar mit einer absoluten Mehrheit. Die Reportagen versprechen satirische Einblicke und kritische Analysen.

Mit diesem vielfältigen Angebot stellt die heute-show sicher, dass ihre Fans auch während der Sommerpause bestens unterhalten werden und gleichzeitig politische und gesellschaftliche Themen aus ungewohnter Perspektive betrachten können. Das gesamte Sommerprogramm ist ein weiterer Beleg dafür, wie das ZDF seine erfolgreiche Satiremarke strategisch weiterentwickelt und die Bindung zum Publikum auch in sendungsfreien Zeiten stärkt. Die Mischung aus investigativen Beiträgen, humorvollen Interviews und unterhaltsamen Quizzen spricht ein breites Publikum an.

Besonders bemerkenswert ist die Bandbreite der Gäste, die von Spitzenpolitikern bis hin zu Schauspielern reicht. Die heute-show bleibt damit auch in der Sommerpause ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft und ein wichtiges Instrument der politischen Satire im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Zuschauer können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken anregt





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