Schon die kurze Fahrt kann Bußgeld, Punkte und Ärger mit der Versicherung bringen. Worauf Autofahrer jetzt achten müssen.

Wer bei Schnee und Glätte mit Sommerreifen unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg. Richtig teuer kann es allerdings nach einem Unfall werden – dann geht es womöglich um Tausende Euro.

Der erste Schnee ist da, doch auf dem Auto stecken noch Sommerreifen. Mal eben zum Supermarkt fahren oder die kurze Strecke zur Arbeit zurücklegen – wird schon gutgehen? Besser nicht! Denn wer bei Schnee und Glätte mit der falschen Bereifung unterwegs ist, riskiert neben einem Unfall auch empfindliche Strafen.

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Besonders teuer kann es werden, wenn nach einem Crash die Versicherung Probleme macht. In Deutschland gilt die sogenannte situative Winterreifenpflicht. Das bedeutet: Nicht ein bestimmtes Datum entscheidet darüber, welche Reifen aufgezogen sein müssen, sondern die tatsächlichen Straßenverhältnisse. Der ADAC und der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft erklären, welche Regeln gelten und welche finanziellen Folgen Verstöße haben können.