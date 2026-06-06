Sommerreisen 2026: Neue Direktverbindungen der Deutschen Bahn von NRW an Europas Küsten und Metropolen

Die Deutsche Bahn startet im Sommer 2026 mit erweiterten Direktverbindungen von Nordrhein-Westfalen zu Zielen wie Ostende, Sylt, Amsterdam, Venedig, Marseille und Barcelona. Die Fahrzeiten, Routen und günstige Ticketoptionen im Überblick.

Die Deutsche Bahn bietet in diesem Sommer erweiterte Direktverbindung en von Nordrhein-Westfalen zu verschiedenen europäischen Zielen an, darunter die Nordseeküste, die niederländische Küste, das Mittelmeer und weitere attraktive Reiseziele.

Besonders hervorzuheben sind die Direktverbindungen nach Ostende in Belgien, die vom 3. Juni bis 20. Juli sowie vom 6. bis 31. August 2026 verfügbar sind.

Die gesamte Fahrzeit von Köln nach Ostende beträgt etwas mehr als dreieinhalb Stunden. Ebenfalls neu ist eine durchgehende Verbindung nach Norddeich Mole an der deutschen Nordseeküste, die in vier Stunden und dreißig Minuten ohne Umstieg erreicht werden kann. Diese Züge halten zusätzlich in wichtigen NRW-Städten wie Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Münster, was den Einstieg für viele Fahrgäste erleichtert. Für Reisende, die bis nach Sylt fahren möchten, gibt es an bestimmten Tagen ebenfalls eine Direktverbindung ohne Umstieg.

Die Fahrten sind am 11. , 12. und 13. Juli sowie am 16. und 17. Juli geplant, und außerdem vom 15.

August bis zum 4. September. Auf dieser Strecke passiert der ICE die Städte Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen und Münster. In Köln startet der ICE an diesen Tagen um 5.14 Uhr und erreicht Sylt planmäßig um 12.33 Uhr, was einer Fahrzeit von sieben Stunden und neunzehn Minuten entspricht.

Dies ist eine attraktive Option für Wochenendtrips oder längere Aufenthalte auf der Insel. Die niederländische Küste ist mit einem Umstieg erreichbar, zum Beispiel in Zandvoort aan Zee. Der ICE 122 verkehrt täglich von Frankfurt über Bonn, Köln, Düsseldorf, Duisburg und Oberhausen nach Amsterdam. Von dort aus kann mit dem Regionalexpress (RE) die Fahrt bis an die Küste fortgesetzt werden.

Von Köln aus beträgt die Gesamtreisezeit etwa dreieinhalb Stunden. Für Mittelmeerziele gibt es ebenfalls Zugverbindungen mit nur einem Umstieg. Der ICE 511 fährt täglich von Köln und Bonn nach München, von wo aus der österreichische RJ 85 nach Venedig weiterfährt. Die gesamte Fahrt dauert jedoch rund 13 Stunden.

Marseille ist über Paris mit einer Fahrzeit von etwa neun Stunden erreichbar, und auch Barcelona liegt nur einen Umstieg entfernt - auch hier führt die Route über Paris und dauert etwa 13 Stunden. Preislich attraktiv können diese Zugreisen vor allem mit günstigen Tickets werden. Die Direktverbindung von Köln nach Sylt am 16. Juli ist exampleweise ab 37,99 Euro buchbar, die Verbindung nach Norddeich Mole bereits ab 29,99 Euro.

Die Deutsche Bahn bietet zudem vom 9. Mai bis zum 13. September 2026 die Möglichkeit, Last-Minute-Tickets zu buchen. In diesem Zeitraum kann man immer an den Wochenenden besonders günstige Tickets für die folgende Woche ergattern - zu Preisen ab 6,99 Euro.

Dieses Angebot gilt für ausgewählte Verbindungen und Kontingente, sodass frühzeitiges Buchen oder spontanes Zuschlagen gefragt ist. Zusätzlich wird auf das bevorstehende lange Fronleichnam-Wochenende hingewiesen, an dem auf den Autobahnen in NRW mit hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. Ebenso wird das Thema Brände auf Campingplätzen angesprochen, wie zuletzt in Niederkrüchten, die immer wieder vorkommen. Hier stellt sich die Frage nach den Ursachen und wie man sich schützen kann.

Dies sind wichtige Sicherheitsthemen für alle, die mit dem Auto oder Wohnmobil in den Urlaub fahren. Hinweis: Die vorliegende Nachricht fasst verschiedene Bahnverbindungen und Reiseoptionen für den Sommer 2026 zusammen, einschließlich der Fahrzeiten, Zwischenhalte und Ticketpreise. Sie richtet sich an Reisende, dieFlexibilität und umweltfreundliche Mobilität schätzen. Die Informationen sind als Fahrplanauszug zu verstehen und können unter Umständen Änderungen unterliegen.

Für aktuelle und verbindliche Angaben sollten die offiziellen Seiten der Deutschen Bahn und der beteiligten Eisenbahnverkehrsunternehmen konsultiert werden





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