Sommersonnenwende: Deutschland erlebt den Höhepunkt des Sommers

Die Sommersonnenwende ist ein wichtiger Tag in Deutschland und in vielen anderen Ländern. Die Sonne erreicht ihren höchsten Stand und die Tage sind bis zu 17 Stunden lang. Viele Menschen feiern diesen Tag mit Grillpartys und Besuchen in Biergärten, Parks und an Badeseen.

Der Höhepunkt des Sommers: Deutschland erlebt die Sommersonnenwende am 21. Juni. Die Sonne erreicht ihren höchsten Stand und die Tage sind bis zu 17 Stunden lang.

Dr. Mariana Wagner, stellvertretende Direktorin des Planetariums Hamburg, erklärt, dass die Erdachse geneigt ist und die Nordhalbkugel der Sonne am stärksten zugeneigt ist. Dadurch erhalten wir die meisten Stunden Tageslicht. Viele Menschen feiern diesen Tag mit Grillpartys und Besuchen in Biergärten, Parks und an Badeseen. Besonders in Schweden, Finnland und Norwegen ist der Tag ein wichtiger Festtag.

Die genaue Tageslänge ändert sich je nach Standort, auch in Deutschland. Die Plattform 'Timeanddate' listet die Sonnenauf- und -untergänge und die jeweilige Tageslänge auf. Nach dem Sonnenuntergang verschwindet das Tageslicht nicht schlagartig, sondern es gibt drei Stufen bis zur Nacht. Zunächst beginnt die bürgerliche Dämmerung, die etwa 30 bis 50 Minuten dauert.

Anschließend folgt die nautische Dämmerung, in der der Horizont noch erkennbar bleibt. Im Norden Deutschlands bleibt die ganze Nacht ein heller Schimmer am Himmel, während in Süddeutschland für einige Stunden eine echte Nacht herrscht





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sommersonnenwende Deutschland Sonne Tageslicht Dämmerung Nacht

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Keanu Reeves rettet die Erde im Remake von 'Der Tag, an dem die Erde stillstand'Der Remake des Klassikers von 1951 mit Keanu Reeves und Jennifer Connelly erzählt die Geschichte eines Außerirdischen, der die Menschheit vor dem Ende retten will. Der Film zeigt Parallelen zu unserer heutigen Zeit und führt zu philosophischen Überlegungen über das Wesen der Menschheit.

Read more »

Temperaturen steigen von Tag zu TagVon 25 bis 34 Grad in drei Tagen: Pünktlich in Richtung des kalendarischen Sommeranfangs am Sonntag kommen hochsommerliche Temperaturen auf Berlin und Brandenburg zu.

Read more »

Sommersonnenwende 2026: Bald ist der längste Tag des JahresSommersonnenwende & Mittsommernacht 2026 ▶ Datum, Bedeutung ✓ Bräuche & Rituale in Skandinavien und Deutschland ✓

Read more »

Deutschland gegen die Elfenbeinküste: Ein wegweisendes WM-Gruppenspiel für die DFB-ElfDie deutsche Nationalmannschaft trifft im zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft auf die Elfenbeinküste. Nach den vorzeitigen Ausscheiden 2018 und 2022 will das Team von Julian Nagelsmann ein frühes Scheitern vermeiden und eine gute Ausgangsposition schaffen. Für die Elfenbeinküste, dreifacher Afrikameister, geht es darum, erstmals die Gruppenphase zu überstehen. Die Begegnung ist eine WM-Premiere; bisher gab es nur ein Freundschaftsspiel 2009. Die Partie wird live in ARD und ZDF übertragen.

Read more »