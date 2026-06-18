Sommersonnenwende: Deutschland erlebt den längsten Tag 2026

Am 21. Juni erlebt Deutschland die Sommersonnenwende. Die Sonne steht am Himmel extrem hoch und gibt es bis zu 17 Stunden Tageslicht. Die langen, hellen Abende locken in Biergärten, Parks und an Badeseen. Besonders wichtig ist der Tag in Schweden, Finnland und Norwegen, wo Mittsommer zu den wichtigsten Festen des Jahres gehört.

Jetzt kommt der Höhepunkt des Sommers: der längste Tag 2026 und die kürzeste Nacht des Jahres. Am 21. Juni erlebt Deutschland die Sommersonnenwende . Die Sonne erreicht dann auf ihrer Bahn ihren höchsten Stand.

Je nach Region gibt es dann bis zu 17 Stunden Tageslicht. Danach werden die Tage wieder kürzer. Dr. Mariana Wagner, stellvertretende Direktorin des Planetariums Hamburg, zu BILD: Die Erdachse ist geneigt. Im Juni ist die Nordhalbkugel der Sonne am stärksten zugeneigt.

Das Maximum ist am 21. des Monats. Dadurch steht die Sonne am Himmel extrem hoch. Ihr Weg über den Himmel ist besonders lang, und wir bekommen dadurch die meisten Stunden Tageslicht. Für viele ist diese Zeit der inoffizielle Höhepunkt des Sommers.

Die langen, hellen Abende locken in Biergärten, Parks und an Badeseen. Grillpartys dauern bis spät in die Nacht, und selbst um 22 Uhr ist es vielerorts noch erstaunlich hell. Besonders wichtig ist der Tag in Schweden, Finnland und Norwegen. Dort gehört Mittsommer zu den wichtigsten Festen des Jahres.

Familien und Freunde treffen sich, tanzen und singen. Doch die genaue Tageslänge ändert sich je nach Standort, auch in Deutschland. Die Plattform Timeanddate listet die Sonnenauf- und -untergänge und die jeweilige Tageslänge auf. Auch nach dem Sonnenuntergang verschwindet das Tageslicht nicht schlagartig.

Es sind drei Stufen bis zur Nacht. Zunächst beginnt die bürgerliche Dämmerung. Sie dauert etwa 30 bis 50 Minuten, je nach Ort. Es ist noch so hell, dass man draußen ohne künstliches Licht unterwegs sein kann.

Danach folgt die sogenannte nautische Dämmerung, in der der Horizont noch erkennbar bleibt. Im Norden Deutschlands wird diese letzte Stufe rund um die Sommersonnenwende oft gar nicht mehr erreicht. Dort bleibt die ganze Nacht ein heller Schimmer am Himmel. In Süddeutschland gibt es dagegen für einige Stunden eine echte Nacht





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