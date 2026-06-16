Son Heung-min Boykott nach unangemessenen Äußerungen von Journalisten

Nach Berichten aus Südkorea sollen Journalisten bei einer Trainingseinheit in Guadalajara über Son Heung-min Befreiung vom regulären Militärdienst gespottet haben. Die Gespräche wurden demnach aufgezeichnet und verbreitet. Die Folge: großer Ärger im Team.

Nach Berichten aus Südkorea sollen Journalisten bei einer Trainingseinheit in Guadalajara über Son Heung-min Befreiung vom regulären Militärdienst gespottet haben. Die Gespräche wurden demnach aufgezeichnet und verbreitet.

Die Folge: großer Ärger im Team. Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Tschechien soll Son auf Mediengespräche verzichtet haben. Auch weitere Pressetermine mit Spielern wurden laut Berichten abgesagt. Wie lange der Boykott andauern soll, ist nicht klar.

Der südkoreanische Verband KFA reagierte mit einer scharfen Erklärung: "Der koreanische Fußballverband bedauert die unangemessenen Äußerungen einiger Medienvertreter während des Trainings der Nationalmannschaft im Trainingslager in Guadalajara.

". Weiter hieß es: "Die jüngst bekannt gewordenen unangemessenen Gespräche einiger Medienvertreter an einem Trainingsort haben bei der Mannschaft große Bestürzung und Enttäuschung ausgelöst.

". In Südkorea müssen Männer normalerweise einen 21-monatigen Militärdienst leisten. Son wurde davon befreit, nachdem er sein Land als Kapitän 2018 zum Gold bei den Asienspielen geführt hatte. 2020 absolvierte er stattdessen eine dreiwöchige Grundausbildung bei den Marineinfanteristen. Der Korea Football Association betonte, man respektiere die Arbeit der Journalisten, werde aber weiterhin den Schutz der Nationalmannschaft in den Mittelpunkt stellen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Son Heung-Min Boykott Journalisten Südkorea Militärdienst Asienpokal Marineinfanteristen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NHL: Neuer Champion steht fest!Zweiter Triumph nach 2006: Die Carolina Hurricanes gewinnen die Finalserie gegen die Vegas Golden Knights vorzeitig.

Read more »

Harry Potter: Die HBO-Serie castet endlich die Figur, die in den Filmen komplett ignoriert wurdePeeves der Poltergeist macht bald wieder Hogwarts unsicher! HBO hat für die Rolle in der neuen Serie einen weiteren Shaun-of-the-Dead-Darsteller...

Read more »

Podolski: El Mala hätte der DFB-Elf 'etwas geben können'Die FC-Vereinsikone bedauert die Nicht-Nominierung des Kölner Jungstars und kritisiert die Kommunikation des Bundestrainers.

Read more »

Journalisten reagieren auf KI wie Deutschland auf die Zukunft: Lieber hysterisch seinKI ist ein Instrument, wie mechanische Webstühle oder Automobile. Selbstverständlich nutzt auch dieser Verlag KI. Denn wer Technologien verteufelt, hat aus der Geschichte nichts gelernt.

Read more »