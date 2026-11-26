Die europäische Raumsonde 'Hera' liefert erste hochauflösende Bilder des Asteroiden Dimorphos. Der Einschlag der Nasa-Sonde 'Dart' hat den Himmelskörper sichtbar abgeflacht und ins Taumeln gebracht. Doch eine Beobachtung überrascht die Experten - und gefährdet zugleich eine geplante Mission.

Der Asteroid Didymos und sein Mond Dimorphos - rund 190 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Das Bild zeigt eine kleine Sonnenfinsternis auf dem größeren der beiden Brocken.

Die europäische Raumsonde "Hera" liefert erste hochauflösende Bilder des Asteroiden Dimorphos. Der Einschlag der Nasa-Sonde "Dart" hat den Himmelskörper sichtbar abgeflacht und ins Taumeln gebracht. Doch eine Beobachtung überrascht die Experten - und gefährdet zugleich eine geplante Mission. Der gezielte Einschlag einer Sonde auf dem kleinen Asteroiden Dimorphos hat entscheidend verändert, wie der Himmelskörper aussieht und wie er sich verhält.

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Die von "Dart" getroffene Seite weise nun einen Einschlagskrater von der Größe eines Sportstadions auf, sagte der an der Mission beteiligte Astrophysiker Patrick Michel. Dadurch wirke der Asteroid abgeflacht.