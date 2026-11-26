Warmlaufen für den Weihnachtsgipfel: Dass es beim jetzigen EU-Treffen in Brüssel noch keine Einigung geben wird, ist von Anfang an klar. Die Frage ist nur: Wie weit kommt man voran?

künftig Geld ausgeben? Und welche Billionensumme braucht es? Im Streit um den nächsten langfristigen EU-Haushalt ist noch lange keine Einigung in Sicht. Bundeskanzlerbekräftigte bei einem Sondergipfel in Brüssel, dass auch der jüngste Kompromissvorschlag aus deutscher Sicht keine Grundlage für einen Abschluss der Verhandlungen sei.

„Nach wie vor ist das Volumen zu hoch“, sagte der CDU-Politiker. Merz forderte zudem eine klare Schwerpunktsetzung bei der Finanzplanung für die Jahre von 2028 bis Ende 2034. Die Priorität müssten Ausgaben für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und eine bessere Verteidigungsfähigkeit haben, erklärte er. Auch müsse dafür gesorgt werden, dass dieKurz vor dem offiziellen Beginn des Gipfels hatte sich Merz zuvor mit ähnlich gesinnten Kolleginnen und Kollegen aus den Niederlanden, Österreich, Schweden, Finnland, Dänemark und Belgien getroffen.

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Ihnen gegenüber steht eine große Gruppe von Ländern, die keine weiteren Kürzungen wollen und hohe EU-Ausgaben für strukturschwache Regionen und die Landwirtschaft verteidigen. Viele dieser Staaten, vor allem in Süd- und Osteuropa, sind Nettoempfänger aus dem EU-Haushalt.und Italien, die auch Nettozahler sind, aber Einbußen für ihre Landwirte und Regionen vermeiden wollen.