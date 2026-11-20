Time Out kürt die Song Wat Road in Bangkok zur coolsten Straße 2026. Neben traditionellem Streetfood und Kunst punktet auch die Karl-Heine-Straße in Leipzig.

Das britische Reisemagazin Time Out hat die Song Wat Road in Bangkok offiziell zur coolsten Straße der Welt für das Jahr 2026 gekürt. Die historische Handelsmeile im Herzen der thailändischen Hauptstadt beeindruckt durch eine einzigartige Symbiose aus jahrhundertealter Kultur und moderner Urbanistik. Mit nur 1,2 Kilometern Länge verläuft die Route parallel zum mächtigen Chao Phraya River und zieht seitdem internationale Aufmerksamkeit auf sich.

Kreativszene trifft historische Handelsmeile

Aydan Stuart von Time Out Thailand bezeichnet die Song Wat Road als den angesagtesten Treffpunkt der Hauptstadt. Die Straße lebt von der direkten Nachbarschaft zwischen neuen Kreativen und alten Familienbetrieben. In den historischen Shophouses haben sich Spezialitätencafés, unabhängige Galerien und Designboutiquen angesiedelt. Gleichzeitig betreiben traditionelle Kaufleute weiterhin ihre Geschäfte in den alten Gebäuden.

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Diese Mischung aus Tradition und hipper Kreativszene macht den besonderen Reiz aus. Auf der kurzen Distanz treffen alte Handelsstrukturen auf eine lebendige moderne Szene. Besondere Geschäfte wie der Concept Store Garçon Dept. oder Soul Songwat für Vintage-Fans ergänzen das Angebot. Die lokale Kreativgemeinschaft Made in Song Wat treibt die Revitalisierung des Viertels aktiv voran und fördert das Zusammenleben der Bewohner.

Gastronomische Highlights und kulturelle Entdeckungen

Ein gastronomischer Besuch sollte nicht bei Gu Long Bao ausfallen. Das traditionsreiche Geschäft bedient seit über hundert Jahren gedämpfte Teigtaschen nach Teochew-Art. Spezialitäten wie Teigtaschen mit Schweinefleisch, gesalzenem Ei oder Taro gelten als kulinarische Highlights der Straße. Interessierte können die Teigtaschen auch direkt vor Ort genießen.

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Für Fans thailändischer Küche mit unexpected Notes empfiehlt Time Out das Restaurant e-ga. Auch süße Verführungen sind vorhanden, etwa bei FV (Fruit and Vegetable) mit Granita-Kreationen aus heimischen Früchten. Zum Kaffee lädt Song Wat Coffee Roasters ein. Am Abend verwandelt sich die Umgebung in ein Zentrum für Nachtschwärmer. Die Bar We Didn't Land on the Moon Since 1987 in einer Seitengasse gilt als schrägste Dive-Bar der Stadt.

Deutscher Vertreter und weltweites Ranking

Insgesamt 28 Straßen aus aller Welt hat Time Out für das Ranking 2026 berücksichtigt. Hinter der Song Wat Road folgt die Golborne Road in London auf Platz zwei. Platz drei geht an die Fernández de Enciso in Buenos Aires. Deutschland ist ebenfalls stark vertreten: Die Karl-Heine-Straße in Leipzig landet auf Rang zehn.

Diese Straße im Stadtteil Plagwitz war einst eine Industrie- und Fabrikmeile. Heute hat sie sich zu einem kreativen Szeneviertel entwickelt. Bereits im Vorjahr schaffte ein deutscher Ort die internationale Bestenliste. Das Maybachufer in Berlin-Neukölln belegte damals Platz sieben. Die Song Wat Road genießt unterdessen auf Instagram bereits Kultstatus und zieht Besucher aus der ganzen Welt an.