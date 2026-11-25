Am Samstag (21. November) hatten Bernhard Brink und Sonia Liebing einen gemeinsamen Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“. Jetzt verraten die beiden, was sie am anderen schätzen.

Am Samstag hatten Bernhard Brink und Sonia Liebing einen gemeinsamen Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“. Jetzt verraten die beiden, was sie am anderen schätzen.

Sonia Liebing, die Anfang des Jahres im Netz für tot erklärt wurdeAbseits der Bühne reagieren sie in einem Video auf dem Instagram-Kanal der „Giovanni Zarrella Show“ auf die Frage, welche Eigenschaften sie aneinander schätzen, mit liebevollen Worten. Während Brink sich eher allgemein hält und Liebing als „zuverlässig und ehrgeizig“ bezeichnet, antwortet die Schlagersängerin mit einer Anekdote. , hat sie am Morgen der Show daher per Nachricht gefragt, ob alles in Ordnung sei. Die Frage findet Liebing „sehr, sehr süß“.

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Der Song „Du kannst es immer noch“ ist Anfang Oktober erschienen. Ihr erster gemeinsamer Song „Du hast mich einmal zu oft angesehen“ ist mit fast zehn Millionen Klicks auf YouTube bereits ein Erfolg.

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“ bezeichnete Liebing vor wenigen Tagen „Du kannst es immer noch“ als Fortsetzung des ersten gemeinsamen Songs. Anfang des Jahres hat