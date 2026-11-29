Mehr Gäste als erwartet: Skiliftbetreiber im Sauerland sind ist mit dem Saisonauftakt zufrieden. Gefahren wird auf Kunstschnee.

29.11.2026, 16:13 Uhr Sonne, klirrende Kälte und mehr Gäste als gedacht: Für die Skiliftbetreiber ist die Saison gut angelaufen. Beim ersten Wintersport-Wochenende ging es vor allem darum, dass sich Technik und Personal einspielen – und das gelang ohne Hektik.

Die Skiliftbetreiber im Sauerland sind zufrieden mit dem Auftakt: Es kamen mehr Gäste als erwartet, aber von Hochbetrieb kann nicht die Rede sein. Trotzdem ziehen die Betreiber im Skiliftkarussell Winterberg eine positive Bilanz: Ein ruhiger Start sei ideal, um sich einzugrooven. Vor Weihnachten ist es generell nicht so voll. Da gehen viele Menschen zum Weihnachtsmarkt.

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Aber so ein Wochenende ist für uns ein guter Testlauf", sagt Betreiber Fabian Klante. Er und seine Kollegen müssen sicherstellen, dass die Anlagen zuverlässig und sicher funktionieren. Doch schon am Freitag waren immerhin einige hundert Gäste auf den Pisten. Am Samstag lockte das sonnige, trocken-kalte Wetter noch mehr Wintersportler an.