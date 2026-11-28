Die Temperaturen bleiben am ersten Adventswochenende nahe dem Gefrierpunkt, aber die Sonne scheint. Wo es auf den Straßen glatt werden kann.

Die Temperaturen bleiben am ersten Advent swochenende nahe dem Gefrierpunkt, aber die Sonne scheint. Wo es auf den Straßen glatt werden kann. Berlin /Potsdam - Eisig kalt aber sonnig - so wird das Wetter am ersten Advent swochenende in Berlin und Brandenburg.

Am Samstag herrscht bis zum Vormittag streckenweise Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen sich die Wolken zurück und es gibt den Meteorologen zufolge viel Sonnenschein. Mit Temperaturen von maximal minus ein bis plus ein Grad wird es frostig kalt, gebietsweise herrscht leichter Dauerfrost. In der Nacht zum Sonntag ziehen immer mehr Wolken auf, es bleibt aber trocken bei Tiefstwerten von eisigen minus drei bis minus sieben Grad.

Advertisement

Advertisement

Am Sonntag, dem ersten Advent, sieht man neben Wolkenfeldern trotzdem zeitweise die Sonne. Später zieht von Westen her dichtere Bewölkung auf, regnen oder schneien soll es aber nicht. Die Höchstwerte liegen ähnlich wie am Vortag zwischen minus zwei und plus ein Grad. Auf den Straßen ist in der Nacht zum Montag Vorsicht geboten: Leichter, teils gefrierender Regen fällt im Westen von Brandenburg.