Sonnenschein, aber kein Strom: So funktioniert die Notstromversorgung bei einem Blackout

Dieser Artikel erklärt, wie eine Photovoltaikanlage bei einem Stromausfall funktioniert und welche Notstromlösungen es gibt. Er betont die Bedeutung einer sicheren Trennung vom Netz und der solaren Nachladung des Stromspeichers.

Die Sonne scheint – doch plötzlich ist der Strom weg. Und das Haus bleibt trotzdem dunkel. Viele glauben, eine Photovoltaikanlage sichere bei einem Blackout automatisch die Versorgung.

Schließlich produzieren die Module weiter Energie. Doch das stimmt nur bedingt. Dem ist nicht immer so, denn die meisten PV-Anlagen sind aus Sicherheitsgründen so konzipiert, dass sie sich bei einem Stromausfall automatisch abschalten. Beim Basis-Notstrom gibt es am Wechselrichter oder Speicher eine eigene Steckdose.

Fällt das Netz aus, lassen sich dort kleinere Geräte anschließen. Licht und Heizung bleiben allerdings aus. Es ist eine reine "Notlösung" für Kleingeräte. Beim Ersatzstrom versorgt sich das komplette Haus selbst.

Eine Umschalteinrichtung trennt es automatisch vom öffentlichen Netz, der Speicher übernimmt. Ein echter Inselbetrieb, also ein Off-Grid-System ohne Netzanschluss, ist in Deutschland bei Wohnhäusern selten. Für eine vollständige Versorgung im Winter wären sehr große Speicher und PV-Flächen nötig. Für den privaten Haushalt reicht ein System mit Basis-Notstrom in der Regel aus, um die wichtigsten Funktionen aufrechtzuerhalten.

Deutschland habe zudem eines der verlässlichsten Stromnetze im internationalen Vergleich, Ausfälle dauerten meist nur wenige Minuten. Wichtig ist laut Flügel eine sichere Trennung vom Netz: "Wichtig ist eine Umschalteinrichtung, die das Haus bei einem Stromausfall sicher vom öffentlichen Netz trennt. Nur so kann verhindert werden, dass Zudem rät er zu einer solaren Nachladefunktion: "Bei der Planung eines solchen Systems sollte der Stromspeicher mit Notstromfunktion über eine solare Nachladung verfügen. So kann der Speicher über die PV-Anlage bei Sonneneinstrahlung wieder aufladen.

Zur Orientierung nennt er Zahlen: "Die Überbrückungszeit eines Hausspeichers liegt bei einem üblichen Modell von 10 Kilowattstunden und sparsamer Nutzung typischerweise zwischen 24 und 48 Stunden. Eine vierköpfige Familie kann seinen Verbrauch im Ernstfall auf Kühlschrank und Licht reduzieren und die Technik passend planen, um die Zeit überbrücken und Energie sparen, wenn das öffentliche Stromnetz einmal ausfällt





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