Sonnenschutz und Handy-Nutzung: Diese Fehler begünstigen Falten

Dieser Artikel gibt Tipps zur Vermeidung von Falten durch UV-Strahlung, Handy-Nutzung und Alkoholkonsum. Er erklärt, wie die Haut geschädigt wird und welche Verhaltensweisen zu Faltenbildung beitragen.

Viele Menschen unterschätzen die schädlichen Auswirkungen der UV-Strahlung auf die Haut und verzichten oft auf Sonnenschutz mittel, selbst an bewölkten Tagen. Denn die Strahlung dringt tief in die Haut ein, zerstört Kollagen und Elastin, was zu frühzeitigen Falten und einer schlaffen Haut führt. Wer bei strahlendem Sonnenschein immer einen Augenschutz auf der Nase trägt, hat nichts zu befürchten. Alle anderen riskieren Falten im Augenbereich.

Das ständige Zusammenkneifen, um trotz der Helligkeit etwas zu sehen, führt zu Linien rund um die Augenpartie. Auch moderater Alkoholkonsum kann helfen, Falten vorzubeugen. Dass das Blaulicht vom Handy zu Falten führt, wissen die meisten Menschen bereits. Aber auch die Haltung, um in das Gerät zu blicken, ist das Gegenteil von einem Anti-Aging-Wunder. Dieses Herunterschauen legt den Hals in Falten. Das wäre nicht so schlimm, wenn es nur einmal am Tag passiert. Der alltägliche Begleiter wird aber von den meisten Menschen unzählige Male pro Tag hervorgeholt. Also entweder weniger das Telefon benutzen oder eine falten-freundlichere Pose finden.





Falten Sonnenschutz UV-Strahlung Handy Alkoholkonsum

