EcoFlow reduziert am Black Friday den Stream 5000 mit fünf Kilowattstunden Speicherkapazität auf knapp 1.400 Euro. Auch das Komplett-Set mit Solarmodulen ist im Angebot.

Sonnenstrom auf Vorrat: Der EcoFlow Stream 5000 speichert überschüssige Solarenergie für die Stunden, in denen die Sonne nicht scheint. Für den Abend aufheben, was die Solarmodule tagsüber liefern: Mit dem EcoFlow Stream 5000 ist genau das möglich.

In der noch laufenden Black-Friday-Aktion kostet der Heimspeicher nur 1.399 Euro. Für welche Haushalte lohnt sich die Investition? Die Tage sind kurz, die Sonne macht sich rar und die nächste Solarsaison scheint noch in weiter Ferne. Doch gerade jetzt kann es sich lohnen, in die eigene Stromversorgung zu investieren.

Advertisement

Die Black-Friday-Angebote gehen in den Endspurt und auch EcoFlow hat die Preise für zahlreiche Produkte gesenkt. Darunter ist derHinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.gedacht. Der Photovoltaik-Speicher fasst rund fünf Kilowattstunden Energie.