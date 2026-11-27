Der Freitag bleibt meist grau und vielerorts frostig. Am Samstag steigen die Chancen auf Sonne, bevor zum Wochenstart Regen auf gefrorenen Boden treffen und Glatteis verursachen kann.

Der Freitag bleibt meist grau und vielerorts frostig. Am Samstag steigen die Chancen auf Sonne, bevor zum Wochenstart Regen auf gefrorenen Boden treffen und Glatteis verursachen kann.

Stuttgart - Dick einpacken heißt es am Freitag in Baden-Württemberg: Bei dichten Wolken bleibt es vielerorts frostig, örtlich fällt leichter Schnee oder Schneegriesel. Am höchsten ist die Chance auf Schnee auf der Alb. Die Temperaturen erreichen am Freitag maximal minus 3 bis plus 2 Grad, dazu weht meist schwacher Nordostwind. Am Samstag bekommt die Sonne im Tagesverlauf bessere Chancen.

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Zunächst halten sich im Bergland noch trübe Abschnitte und andernorts teils Hochnebel, später kann es aber vielerorts aufheitern. Wo der Hochnebel zäh bleibt, werden örtlich nur minus 3 Grad erreicht; am nördlichen Oberrhein sind bis zu 4 Grad möglich. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen, vereinzelt kann es glatt werden. Der Sonntag beginnt vor allem im Osten neblig.