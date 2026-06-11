Sonoro Gold hat eine überzeichneten Privatplatzierung abgeschlossen, bei der das Unternehmen 62.000.000 Einheiten zu je 0,25 CAD platziert hat. Der Bruttoerlös beläuft sich auf 15,5 Millionen CAD. Insider haben 5.524.640 Einheiten gezeichnet, was zu einem Bruttoerlös von 1.381.160 CAD führt. Diese Beteiligung gilt als Transaktion mit nahestehenden Parteien nach MI 61-101.

Sonoro Gold beendet überzeichneten Privatplatzierung über 15,5 Millionen CAD Sonoro Gold hat eine überzeichneten Privatplatzierung abgeschlossen, bei der das Unternehmen 62.000.000 Einheiten zu je 0,25 CAD platziert hat.

Der Bruttoerlös beläuft sich auf 15,5 Millionen CAD. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant. Ein Warrant ist ein Bezugsrecht, mit dem der Inhaber innerhalb eines festgelegten Zeitraums eine weitere Aktie kaufen kann. Nach Angaben von Sonoro Gold berechtigt jeder Warrant zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie zu 0,34 CAD.

Insgesamt wurden 87.450 CAD an Vermittlungsgebühren gezahlt und 349.800 nicht übertragbare Vermittler-Warrants ausgegeben. Insider haben 5.524.640 Einheiten gezeichnet, was zu einem Bruttoerlös von 1.381.160 CAD führt. Diese Beteiligung gilt als Transaktion mit nahestehenden Parteien nach MI 61-101. Die Mittel sollen die laufende Entwicklung von Cerro Caliche stärken, das gestartete 50.000 Meter Bohrprogramm unterstützen und allgemeines Betriebskapital sichern.

Cerro Caliche bleibt der zentrale Wachstumstreiber des Unternehmens. Sonoro Gold hat dort ein Bohrprogramm über 50.000 Meter gestartet und weitere Mineralkonzessionen erhalten, um den Projektumfang zu vergrößern. Die geplanten Aktivitäten umfassen die weitere Entwicklung von Cerro Caliche, die Untersuchung der erweiterten Konzessionen und die Planung eines Tagebaus mit Haufenlaugung. Die geplanten Produktionsphase ist auf zehn Jahre ausgelegt und könnte bis zu 16.000 Tonnen pro Tag erreichen.

Die Platzierung hat bereits eine bedingte Börsenzustimmung erhalten und steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Annahme





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