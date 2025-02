Sony bringt Days Gone Remaster heraus - Spieler sind skeptisch

Sony kündigte in der letzten State of Play ein Remaster von Days Gone für die PS5 an. Die Spieler sind jedoch skeptisch, da sie kaum Unterschiede zur 2021er PC-Version erkennen. Einige kritisieren, dass ein Spiel, das erst sechs Jahre alt ist, gar kein Remaster benötige. Sony wird das Remaster am 25. April für 10 Euro für PS4-Besitzer anbieten, aber ein Upgrade von physischer Disc auf digitale PS5 ist nicht möglich.

Sony veröffentlicht gerne Remaster seiner Prestige-Titel für die aktuelle Konsole. Das haben sie schon mit einigen Titeln getan. Dabei scheint es erst mal irrelevant, wie alt ein Spiel wirklich ist. In der letzten State of Play kündigte sich ein erneutes Remaster an, doch die Spieler kritisieren es.Am 12. Februar 2025 präsentierte Sony in einer State of Play einige Spiele, die noch dieses Jahr für die PS5 erscheinen werden.

Neben neuen Marken wie dem sorgte so etwas in der Vergangenheit für Kritik, denn einige Spieler finden: Spiele, die nur ein paar Jahre alt sind, brauchen kein Remaster. Auch bei Days Gone scheint diese Kritik erneut aufzuflammen, vor allem weil einige Kommentare bemängeln, dass man keinen Unterschied sehen würde. Ein Entwickler veröffentlichte, in dem er die ersten Bilder des Remasters von Days Gone mit der PC-Version von 2021 vergleicht. Dafür zeigt er verschiedene Szenen und Bilder. @KalElKent821 ist eine der wenigen positiven Stimmen und freut sich sogar auf das Remaster: Tbf Days Gone war bereits perfekt. Es ist schwer, das noch zu verbessern. Hoffentlich ist es jetzt natives 4K60. Ich bin froh, Haptik zu bekommen, obwohl ich mein Fahrrad fühlen will! Zu dem Video muss man aber sagen, dass er es eben mit der schon für den PC aufbereiteten Version vergleicht und nicht mit der 2019 erschienenen PS4-Version. Neben grafischen Änderungen wie einer nativen 4K-Ausgabe und einem 60 FPS-Modus, kommen auch neue Inhalte dazu: Außerdem müssen Spieler, die das Original auf der PS4 besitzen, nur 10 € für die neue Version bezahlen, die am 25. April erscheint. Habt ihr eine physische Disc und nur die digitale PS5, könnt ihr das Upgrade aber nicht machen.Auch die Remaster zu The Last of Us 2, Until Dawn und Horizon Forbidden West wurden von einigen Spielern kritisiert. Oft fordern die Spieler lieber neue Spiele als Remaster. Dazu äußerte sich aber schon mal der ehemalige Sony-Präsident Shūhei Yoshida.), dass er sich sicher ist, Remaster würden nicht statt neuer Spiele entwickelt werden. Er glaube, dass nichts geopfert werde, weil andere Teams seiner Ansicht nach an diesen Versionen beteiligt sind. Laut ihm sorgen Remaster dafür, dass man zusätzlich Geld verdient, womit die großen und teuren Singleplayer-Games ausgeglichen werden. Days Gone gehört zu den Marken, die auch in Astro Bot referenziert worden sind. Doch der Creative Director von Days Gone war davon nicht begeistert: Character aus einem der besten Spiele für PS und Steam macht Werbung für süßen Roboter, doch der Entwickler hasst da





