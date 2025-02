Sony kündigt State of Play für Februar an: Infos zu kommenden PS5-Spielen

Sony hat eine State of Play für Februar angekündigt, die sich auf kommende PS5-Spiele konzentrieren wird.

In den letzten Tagen kursierten bereits Gerüchte, nun hat Sony offiziell eine State of Play für Februar angekündigt, in der es Neuigkeiten zu kommenden PS5 -Spielen geben wird. In den letzten Tagen gab es viele Spekulationen, dass die nächste State of Play von Sony bald stattfinden könnte. Jetzt haben wir Gewissheit: Sony hat das kommende Event offiziell bestätigt - und es findet bereits morgen statt! Sony hat die State of Play für morgen um 14:00 Uhr PT-Zeit angekündigt.

In deutscher Zeit bedeutet das folgende Startzeit für den Livestream: 22:00 Uhr. PlayStation wird die Show übertragen. Auch wir begleiten die Show morgen für euch im Live-Ticker, sodass ihr sie hier ebenfalls mitverfolgen könnt. Sony hat natürlich noch keine genauen Details verraten, was uns in der State of Play erwartet. In der Ankündigung heißt es lediglich, dass wir 'News und Updates zu großartigen Spielen, die auf die PS5 kommen' sehen werden - das gibt aber immerhin schon einen Hinweis darauf, dass wir nicht mit PS4-Spielen rechnen können. Wir haben uns aber bereits vor ein paar Tagen Gedanken darüber gemacht, welche Spiele bei der nächsten State of Play gezeigt werden könnten und Hinweise auf einige mögliche Kandidaten zusammengetragen. Unter anderem dürfte Death Stranding 2 ein wahrscheinlicher Kandidat sein. Schließlich hat Hideo Kojima vor ein paar Tagen angekündigt, dass er aktuell einen neuen Trailer zum Spiel schneidet. Daneben ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass Metal Gear Solid Delta einen Auftritt bekommen könnte – hier war vor wenigen Tagen im PlayStation Store ein Trailer samt Releasedatum verfrüht live gegangen, ehe er wieder offline genommen wurde





