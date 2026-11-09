Sony MDR-3R Retro-Kopfhörer und Stranger-Things-Edition im Test

Sony bringt den legendären MDR-3 aus dem Jahr 1979 als USB-C-Modell MDR-3R zurück. Eine spezielle Stranger-Things-Version feiert die 80er-Jahre-Nostalgie mit charakteristischem Design.

Das japanische Technologieunternehmen Sony hat eine Neuauflage eines seiner ikonischsten Audio-Geräte angekündigt. Der MDR-3R ist die moderne Version des Kopfhörer s MDR-3, der ursprünglich im Jahr 1979 gemeinsam mit dem ersten Walkman auf den Markt kam. Diese Veröffentlichung markiert das Ende einer 47-jährigen Pause für dieses spezifische Design in der aktuellen Produktpalette des Herstellers.

Nostalgie trifft moderne USB-Technik

Die neue Version des legendären Kopfhörers verzichtet bewusst auf komplexe kabellose Technologien wie Bluetooth oder eingebaute Akkus. Stattdessen setzt Sony bei der Verbindung zu modernen Geräten auf eine direkte USB-C-Schnittstelle. Diese einfache technische Lösung soll Nutzern den Komfort bieten, keine separate Ladestation oder Batteriewechsel verwalten zu müssen. Der Kopfhörer wird direkt an das entsprechende Gerät angeschlossen, um Energie zu beziehen und Audiosignale zu übertragen.

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Stranger-Things-Design als Highlight

Ein besonderer Fokus liegt auf der limitierten Special-Edition, die an die beliebte Netflix-Serie Stranger Things angelehnt ist. Dieses Modell orientiert sich optisch stark an dem Kopfhörer, den die Figur Max Mayfield in der Serie trägt. Die Gestaltung umfasst rote und schwarze Ohrpolster, die das charakteristische Farbschema der Serie widerspiegeln. Auf dem Metallbügel ist das offizielle Serienlogo eingraviert, was dem Objekt einen hohen Sammlerwert verleiht.

Zusätzlich zur Optik wurde auch die Verpackung neu gestaltet. Sie imitiert das Aussehen der geheimnisvollen Parallelwelt Upside Down, die in der Serie eine zentrale Rolle spielt. Diese Verpackungsdetails richten sich speziell an Fans der Serie und sollen das Unboxing-Erlebnis zu einem nostalgischen Erlebnis der 1980er Jahre machen. Die Kombination aus klassischem Kopfhörer-Design und populärkulturellen Elementen soll eine breite Zielgruppe ansprechen.

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Technische Ausstattung und Klangqualität

Auf technischer Ebene bleibt der MDR-3R bewusst einfach gehalten. Neben der USB-C-Verbindung ist eine Inline-Fernbedienung in das Kabel integriert. Diese ermöglicht es Nutzern, Musik abzuspielen, zu pausieren oder die Lautstärke direkt zu regeln, ohne zum Smartphone greifen zu müssen. Ein integriertes Mikrofon ist ebenfalls vorhanden, wascalls oder Voice-Recordings erleichtern soll.

Klanglich orientiert sich das neue Modell stark an seinem Vorgänger aus den späten 1970er Jahren. Der MDR-3R verwendet weiterhin die bewährten 23-Millimeter-Treiber, die für den ursprünglichen Erfolg des Geräts verantwortlich waren. Sony gibt an, die Abstimmung der Treiber leicht angepasst zu haben, um den modernen Hörgewohnheiten besser zu entsprechen. Die grundlegende Klangcharakteristik bleibt jedoch dem Original treu.

Gesamtmodell und Verfügbarkeit

Neben der Stranger-Things-Sonderedition erscheint ein reguläres Modell des MDR-3R. Dieses Standardmodell ist in einer schlichteren Ausführung erhältlich und unterscheidet sich durch austauschbare Ohrpolster in den Farben Blau und Orange. Diese Flexibilität erlaubt es Nutzern, das Erscheinungsbild des Kopfhörers individuell anzupassen.

Beide Versionen teilen die offene und leichte Bauweise des Originals. Diese Konstruktion wurde entwickelt, um auch beim längeren Musikhören einen hohen Tragekomfort zu gewährleisten. Der Verzicht auf schwere Komponenten und die luftige Bauart sollen verhindern, dass die Kopfhörer nach stundenlangem Gebrauch Druckstellen verursachen. Dies ist ein entscheidender Faktor für alle Hörer, die ihre Musik über längere Zeiträume genießen möchten.