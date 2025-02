Sony'nin Sunucu Arızası İçin Beş Günlük PS Plus Hediyesi: Oyuncular Memnun Değil

Sony, cumartesi günü yaşanan sunucu arızasından sonra PS Plus'a beş günlük bonus hediye etti. Ancak bu jest, bazı oyuncular için hoş karşılanmadı. Oyuncular, Black Friday indirimlerinin bu aralık tarafından etkilenmesinden endişe ediyorlar.

Sony , cumartesi günü yaşanan sunucu arızası ndan sonra beş günlüğüne PS Plus hediye etti. Ancak birçok oyuncu bunu belirli bir nedenden dolayı pek beğenmedi. Cumartesi günü PlayStation Network'te gece geç saatlere kadar neredeyse hiçbir şey çalışmadı. Sunucular çalışmadı, çevrimiçi oyunlar oynanmadı ve arkadaş listesi erişilemedi. Tam bir sistem çökmesi yaşandı. Sony , bu durum için beş günlük PS Plus bonusu ile özür diledi, ancak bazı oyuncuların bu durumu hiç sevmediği ortaya çıktı.

7 Şubat akşamı 8 Şubat sabahı PSN arızalandı ve yaklaşık 20 saat sonra kendini toparlayabildi. Birçok kişi, bunun arasında Verge'in raporcuları, bunun arkasında bir DDoS saldırısı olduğunu düşünüyor, yani Sony'nin sunucu yapısına bir saldırı. Bu tür saldırılarda genellikle sunuculara çok sayıda bağlantı talebi gönderilir ve sunucular çökerene kadar böyle devam eder.Önerilen içerikTwitter içeriklerini izin ver Özgün olarak düşündüğümüzde beş gün PS Plus, bir günün arızalanması için hoş bir jest. Ancak birçok oyuncu aslında bir tazminat istediğini düşünürken bu durumdan pek memnun değil. Sony, Black Friday'de PS Plus fiyatları için indirimler yapıyor. Örneğin, 2024 yılında bir yıllık PS Plus Premium üyeliği 30% indirimle 50 Euro tasarruf sağlayarak satıldı. Fırsatçı oyuncular şimdi bu ritmin beş günün artması nedeniyle bu fırsatı kaçırabileceklerini düşünüyor, yani arıza nedeniyle iki kat cezalandırılıyor. Bunların nedeni, indirimler her zamanki gibi sadece yeni müşteriler için geçerli olmasından kaynaklanıyor. Bazıları bu tazminatın tam olarak bu nedenle böyle seçildiğini düşünüyor, ancak bunu elbette kanıtlamak mümkün değil.Bu noktada Reddit'den gelen bir dış içerik bulabilirsin. Bu içerik, makalemizi tamamlayarak daha fazla bilgi sağlayabilir. Oyuncular belki de şanslı olur ve PS Plus uzatması isteğe bağlıdır. Ancak Sony, beş günün 'otomatik' olarak hesaba geçirileceğini yazıyor. Bu nedenle, beş günün bir koda veya benzeri bir şekilde gönderilmesi pek olası değil. PS Plus modası geçmemiş olmasına rağmen, Sony'nin sürekli fiyat değişiklikleri nedeniyle PlayStation hayranı daha fazla müdahale etmeden PS Plus aboneliğini 2048'e kadar uzatmayı tercih ediyor. Bu sayede, 1500 Euro'dan fazla tasarruf ediyor.PSN kullanıcıları arasında abonelik olmayanlar da bu durumdan memnun değil çünkü Sony'den sunucu hatası nedeniyle hiçbir tazminat almamışlar. Free-to-Play oyunlar, PSN aboneliğine ihtiyaç duymuyor, ancak pazarlama stratejisi olarak sezon geçitleri ve abonelik modellerleri sunan oyunlar da Cumartesi günü sunucu arızası nedeniyle kullanılamadı. Sony belki de bu konuda bir tazminat sağlayabilir, bu konuda sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. PS Plus tazminatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya, belki de abonelik ritmini bile değiştiriyor olabilir misiniz?





SONY PS PLUS SUNUCU ARIZASI

