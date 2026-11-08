Sony plant Event-Horror-Film Mouthwashing mit Derrickson und Kusama

Sony Pictures adaptiert das Horror-Videospiel Mouthwashing. Scott Derrickson und Karyn Kusama steuern die Verfilmung. Das Psychologie-Horror-Projekt steht im Schatten von Resident Evil.

Sony Pictures entwickelt aktuell ein ambitioniertes Projekt im Bereich des psychologischen Horrors. Die Produktion zielt auf die Verfilmung des belobigten Videospiels Mouthwashing ab. Dieses Werk stammt vom schwedischen Indie-Studio Wrong Organ. Der Titel hat sich bereits als Kultobjekt etabliert.

Produktionsdetails und das Team hinter der Kamera

Die Verantwortung für die Realisierung tragen namhafte Experten des Genres. Produzent Scott Derrickson und Regisseurin Karyn Kusama leiten die Arbeit. Derrickson hat sich als Koryphäe im Horrorgenre einen festen Namen gemacht. Seine Arbeiten umfassen Sinister und die beiden Black Phone Filme. Diese Werke gelten als wahre Gruselperlen der jüngeren Vergangenheit. Kusama wiederum sorgte mit Jennifer's Body für Furore. Auch ihre Regiearbeit an Yellowjackets und The Terror ist vielbeachtet.

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Handlung des Originals und die Besetzung der Crew

Die Geschichte konzentriert sich auf eine fünfköpfige Raumfahrerbesetzung. Diese Reisende mit dem Frachtraumschiff Tulpar durchquert das Weltall. Ihr Weg wird durch eine verheerende Kollision mit einem Asteroiden unterbrochen. Das Schiff wird manövrierunfähig und treibt hilflos durch den Weltraum. Kapitän Curly erleidet bei dem Aufprall schwere Verletzungen. Sein Schicksal zwingt Crewmitglied Jimmy zur Übernahme der Führung.

Psychologischer Verfall und knappe Ressourcen

Die Isolation im Weltall fördert einen tiefgreifenden psychischen Zerfall. Die crewmitglieder stehen vor akuten Versorgungsengpässen. Vorräte sind praktisch nicht vorhanden. Lediglich Mundwasser wurde als Ladung mitgeführt. Diese bizarre Ausgangslage treibt die Charaktere allmählich in den Wahnsinn. Der Schrecken resultiert nicht aus externen Feinden, sondern aus dem inneren Zusammenbruch.

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Strategische Positionierung von Sony im Markt

Der Schritt von Sony folgt auf den Erfolg der Neuinterpretation von Resident Evil. Produzent Zach Cregger hat mit dieser Adaption neue Maßstäbe gesetzt. Sony möchte nun im erweiterten Bereich der Videospielverfilmungen Fuß fassen. Das Unternehmen sucht gezielt nach potenziellen Kandidaten für weitere Projekte. Silent Hill steht ebenfalls auf der Liste der geplanten Neuauflagen. Mouthwashing erscheint dabei als besonders spannender Kandidat.

Langfristige Pläne und kulturelle Bedeutung

Fans sehnen sich seit rund 30 Jahren nach einer würdigen Fortsetzung des klassischen Sci-Fi-Horrors Event Horizon. Regisseur Paul W.S. Anderson schuf 1997 einen Kultfilm. Kurt Russell prophezeite diesem Werk einst große Popularität. Russell kennt sich gut mit Filmen aus, die anfangs verschmäht wurden. Event Horizon fand erst Jahre später seine Anhängerschaft. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass Hollywood diese Nische wiederentdeckt.

Die Kombination aus etablierten Regisseuren und einem starken Material ist vielversprechend. Mouthwashing bietet psychologischen Terror, der tief in die Psyche eindringt. Sony nutzt die aktuelle Dynamik im Genre strategisch aus. Die Verfilmung könnte die Lücke schließen, die seit den 90ern besteht. Interessierte verfolgen die Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit.