Sony plant Verfilmung von Mouthwashing mit Scott Derrickson und Karyn Kusama

Sony Entertainment entwickelt eine Kinoversion des horror-psychologischen Videospiels Mouthwashing. Regie führt Karyn Kusama, Produzent ist Scott Derrickson.

Das Filmstudio Sony Pictures befindet sich in der aktiven Entwicklung einer neuen Verfilmung eines gefeierten Videospiels aus dem Independent-Bereich. Im Fokus steht dabei das Horror-Spiel Mouthwashing des schwedischen Studios Wrong Organ. Als Regisseurin für das Projekt wurde Karyn Kusama verpflichtet, während Scott Derrickson die Produktion des Films übernimmt. Diese Besetzung signalisiert eine hohe künstlerische Ambition für das kommende Projekt, das in den Reihen des großen Hollywood-Studio betitelt wird.

Horror-Expertise der Kreativschmiede

Scott Derrickson hat sich in den vergangenen Jahren durch mehrere Erfolge in der Gruselsparte einen exzellenten Ruf erworben. Mit Filmen wie Sinister und den beiden Teilen der Reihe The Black Phone hat er gezeigt, dass er psychologischen Terror effektiv auf die Leinwand übertragen kann. Seine Erfahrungen in diesem Genre machen ihn zu einer zentralen Figur für die Umsetzung des Materials von Mouthwashing.

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Karyn Kusama bringt ebenfalls eine beeindruckende Biografie mit, die von stilistischer Vielfalt geprägt ist. Bekanntheit erlangte sie unter anderem durch ihren Film Jennifer's Body. In den letzten Jahren hat sie sich zudem als erfolgreiche Regisseurin im Fernsehen etabliert, etwa durch ihre Arbeit an den Serien Yellowjackets und The Terror. Diese Kombination aus filmischer und serielles Erfahrung passt zur düsteren Atmosphäre des Spiels.

Handlung und Atmosphäre des Spiels

Das Spiel Mouthwashing zeichnet sich durch seine psychologische Natur des Schreckens aus, die deutlich von klassischen Jump-Scares abweicht. Die Erzählung konzentriert sich auf eine fünfköpfige Crew, die mit ihrem Frachtraumschiff Tulpar unterwegs ist. Die Situation eskaliert, als das Schiff in eine Kollision mit einem Asteroiden verwickelt wird und dadurch manövrierunfähig wird.

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Nach diesem schwerwiegenden Unfall treibt der Frachter hilflos durch den leeren Weltraum. Die Ressourcen an Bord sind begrenzt und gehen zusehends zur Neige. Besonders ironisch ist die Situation, dass das Schiff kaum Nahrungsmittel geladen hat, aber reichlich mit Mundwasser bestückt ist, was die apokalyptische Stimmung zusätzlich verstärkt.

Kapitänurfall und Crew-Dynamik

Die Dynamik innerhalb der Gruppe verändert sich drastisch nach dem Unfall. Der Kapitän Curly erleidet bei der Kollision schwerwiegende Verletzungen, die ihn handlungsunfähig machen. In der darauf folgenden Machtlücke übernimmt das Crewmitglied Jimmy die Führung der verbliebenen Besatzungsmitglieder.

Unter JImmy übernimmt die Situation eine neue Qualität, da die Verzweiflung über die ausweglose Lage zunimmt. Die Crew verfällt zunehmend dem Wahnsinn, während sie auf Rettung hofft, die wahrscheinlich niemals eintreffen wird. Diese Abwärtsspirale aus Isolation und mentaler Zerrüttung bildet das Kernstück der Handlung, die nun ins Kino übertragen werden soll.

Sony und der Kontext von Resident Evil

Die Entscheidung von Sony fällt in einen Kontext, der durch den Erfolg neuerer Horror-Adaptionen geprägt ist. Das Studio feierte kürzlich den Neustart der Reihe Resident Evil unter der Regie von Zach Cregger. Dieser Erfolg hat die internen Prozesse für weitere Projekte im erweiterten Horrorbereich des Videospiel-Marktes beflügelt. Parallel dazu wird an einer Neuauflage von Silent Hill gearbeitet.

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Der Vergleich zu Paul W.S. Andersons Film Event Horizon wird oft gezogen, da auch dort eine Space-Crew in eine psychologische Katastrophe stürzt. Andersons Werk aus dem Jahr 1997 ist seit rund drei Jahrzehnten ein Kultfilm unter Fans. Kurt Russell sagte Anderson bereits damals voraus, dass der Film eine lange Lebensdauer haben würde.

Sony scheint mit der Auswahl von Mouthwashing einen ähnlichen Weg gehen zu wollen. Das Spiel gilt als besonders gefeierter Titel der Independent-Szene, der eine starke Anhängerschaft besitzt. Die Verbindung von psychologischem Horror mit der Isolation des Weltraums bietet ein reiches Potenzial für eine filmische Umsetzung, die sowohl alte Fans anspricht als auch neues Publikum gewinnt.