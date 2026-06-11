Sony PlayStation State of Play: No Rest for the Wicked Early Access Release and PlayStation 5 Launch

Sony's PlayStation State of Play event featured a trailer for No Rest for the Wicked, an upcoming action RPG developed by Moon Studios. The game is set to release in Early Access on PC and PlayStation 5 in October, with plans for Xbox Series X|S and Nintendo Switch versions to follow. No Rest for the Wicked is a Soulslike game with a dark fantasy setting, challenging enemies, and a unique art style. The game also features a large open world, a story with a big update, and cross-platform multiplayer with PC and console players.

Sony hat mit der neuen PlayStation State of Play ordentlich abgeliefert. Während sich viele PS5-Spieler aber über das brutale Marvel’s Wolverine oder das hübsche God of War freuen, hat mich ein ganz anderer Trailer begeistert: No Rest for the Wicked verlässt im Oktober endlich den Early Access und erscheint dann auch auf der PlayStation 5.

No Rest for the Wicked wird von Moon Studios entwickelt und ist schon jetzt ein richtig gutes Soulslike. Ich habe die Early-Access-Version bereits zweimal am PC durchgespielt. Einmal alleine und einmal im Koop-Modus mit drei Freunden. Auch ohne Klauen in den Händen ist No Rest for the Wicked ein knallhartes Spiel.

Bosse und selbst gewöhnliche Gegner sind tödlich und können mehrere Anläufe erfordern. Mit einer großen Auswahl an Waffen, Zauberstäben und Spezialattacken seid ihr aber auch alles andere als wehrlos. Noch dazu kommt, dass das Action-RPG einfach umwerfend aussieht. Die Hintergründe erinnern an Gemälde und die Feinde sind wunderbar bizarre Monster, die mit effektreichen Attacken besiegt werden wollen.

Die 1.0-Version von No Rest for the Wicked erscheint im Oktober zunächst nur auf dem PC und auf der PlayStation 5. Laut Moon Studios soll aber auch eine Version für Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 folgen. Mit der Vollversion soll No Rest for the Wicked mehr als 15 Gebiete umfassen.

Zusätzlich sprechen die Entwickler auch von einem Klassensystem, das aber viel Abwechslung und verschiedene Spielstile erlauben soll (aktuell gibt es im Spiel gar keine Klassenvorgaben und ihr könnt frei Skills verteilen, wie etwa in Dark Souls). Gleichzeitig soll mit dem großen Update auch die Story abgeschlossen und neue Endgame-Inhalte ins Spiel gebracht werden. All das sollt ihr auch mit Freunden im Koop-Modus erleben können. Hierbei wird es Crossplay zwischen PC und Konsolen geben.

Steam-Topseller: Brandneues Rollenspiel fegt jede Konkurrenz beiseite Ich persönlich freue mich schon sehr darauf, im Oktober wieder in die düstere Fantasy-Welt von No Rest for the Wicked zu starten. Vielleicht starte ich sogar nochmal einen neuen Anlauf





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Sony Playstation State Of Play No Rest For The Wicked Action RPG Soulslike Dark Fantasy Setting Challenging Enemies Unique Art Style Large Open World Story With A Big Update Cross-Platform Multiplayer

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