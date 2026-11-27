Sony startet eine große Rabattaktion für alle Stufen von PlayStation Plus. Das Angebot gilt aber nur für Neukunden.

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Sony bietet das Jahresabo für den PlayStation-Dienst aktuell mit bis zu 33 Prozent Rabatt an. Die Aktion läuft noch bis zum 30. November 2026. Das sind die konkreten Angebote:PS Plus Extra: 94,49 Euro statt 125,99 Euro Ein wichtiger Punkt: Nach Ablauf des ersten Jahres verlängert sich das Abo automatisch zum vollen Preis.

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Wer nur den Rabatt nutzen möchte, sollte rechtzeitig kündigen. Bei Premium würden dann beispielsweise 151,99 Euro fällig, bei Extra 125,99 Euro und bei Essential 71,99 Euro. Das Angebot gilt außerdem nur, wenn ihr nicht schon ein PS-Plus-Abo besitzt. PlayStation Plus gibt es in drei Varianten, die sich vor allem durch den Umfang der Spielebibliotheken unterscheiden.