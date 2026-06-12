Sony stellt Netzwerkdienste für ältere Geräte ein

Sony beendet die Netzwerkdienste für zahlreiche ältere Geräte. Betroffene Modelle verlieren den Zugriff auf Streaming-Apps wie Netflix, Amazon Prime Video und Spotify. Der Konzern entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und hofft auf das Verständnis der Kunden.

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Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Eine unerwartete Nachricht für viele Film- und Serienfans: Sony stellt bei zahlreichen älteren Geräten die Netzwerkdienste ein. Ab einem bestimmten Stichtag verlieren die betroffenen Modelle den Zugriff auf Streaming-Apps wie "Netflix", "Amazon Prime Video" und "Spotify". Funktionen, die beim Kauf noch als klarer Mehrwert galten, stehen dann nicht mehr zur Verfügung.

Das Alter der Geräte reicht dabei von etwa neun bis 16 Jahren. Dazu zählen nicht nur einzelne Player, sondern komplette Heimkino-Setups. Audio- und Mikrokomponentensysteme wie CMT-MX700NI, HAP-S1, HAP-Z1ES oder NAC-SV10 sowie zahlreiche Blu-ray-Player wie BDP-S370, BDP-S480, BDP-S580 oder BDP-S780 sind betroffen. Wichtig für Sie: Die grundlegenden Funktionen bleiben erhalten.

Blu-ray-Discs lassen sich weiterhin abspielen, AV-Receiver verstärken nach wie vor den Ton und Soundbars geben Audio aus. Weg fällt allerdings der direkte Zugang zu Online-Diensten. Streaming über das integrierte Menü ist damit nicht mehr möglich. Laut Sony sollen die entsprechenden App-Symbole sogar komplett aus den Menüs verschwinden.

Für das Heimkino heißt das: Ohne zusätzliche Hardware bleibt der Smart-TV-Abend außen vor. Der Konzern entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und hofft auf das Verständnis der Kunden. Eine offizielle Begründung gibt es zwar nicht, doch am Ende des Tages dürfte es vor allem um Geld gehen. Die Pflege der Server-Infrastruktur und die Anpassung von Apps an ältere Hardware verursachen laufende Kosten, die sich bei sinkenden Nutzerzahlen kaum noch rechnen





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