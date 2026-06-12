Sony stellt Streaming‑Support für ältere Audio‑ und Videogeräte ein

Ab November 2026 deaktiviert Sony bei vielen älteren Blu‑Ray‑Playern, Receivern und Soundbars die Anbindung an Online‑Dienste wie Netflix und Spotify, während Grundfunktionen erhalten bleiben.

Sony hat angekündigt, dass die Unterstützung für zahlreiche ältere Audio‑ und Video geräte im kommenden Jahr eingestellt wird. Ab dem 18. November 2026 werden bei einer Vielzahl von Modellen, darunter Blu‑Ray‑Player, AV‑Receiver, Soundbars, kabellose Lautsprecher, Media‑Player, Heimkino‑Systeme sowie kleinere Audio‑ und Mikrokomponenten, die Anbindung an Streaming ‑Dienste und andere internetbasierte Features nicht mehr funktionieren.

Der Schritt betrifft insbesondere die Integration bekannter Plattformen wie Amazon Prime Video, Netflix, Spotify, Pandora, Slacker Radio und Vudu. Nutzer, die bislang diese Online‑Dienste direkt über ihre Sony‑Geräte genutzt haben, müssen nach dem Stichtag auf alternative Lösungen zurückgreifen, etwa externe Streaming‑Boxen, Smart‑TV‑Applikationen oder ein Upgrade auf neuere Gerätemodelle. Auch wenn die Online‑Funktionen wegfallen, bleibt die Grundfunktionalität der betroffenen Geräte erhalten.

Ein Blu‑Ray‑Player kann weiterhin DVDs und Blu‑Ray‑Discs abspielen, AV‑Receiver und Soundbars können nach wie vor analoge sowie digitale Audioquellen verarbeiten, und die meisten Modelle behalten ihre lokalen Wiedergabefunktionen bei. Sony betont, dass ausschließlich internetabhängige Angebote deaktiviert werden; sämtliche Offline‑Funktionen und die Möglichkeit, Inhalte von externen Medien abzuspielen, bleiben unverändert.

Die Symbolleisten und Menüpunkte, die bislang zu den streamingbasierten Diensten führten, werden nach dem Stichtag aus den Benutzeroberflächen entfernt, sodass die Geräte ein klares, vereinfachtes Menü ohne nicht mehr verfügbare Optionen bieten. Der Konzern hat sich für die bevorstehenden Einschränkungen bei den betroffenen Kunden entschuldigt, verweist jedoch darauf, dass die Entscheidung im Rahmen einer langfristigen Technologiefokussierung getroffen wurde. In einer offiziellen Mitteilung heißt es, dass die Maßnahme notwendig sei, um Ressourcen auf aktuelle Produkte und zukünftige Innovationen zu lenken.

Sony rät den Nutzern, sich rechtzeitig über Alternativen zu informieren und bei Bedarf die Firmware‑Updates zu prüfen, die bis zum genannten Termin noch verfügbar sein werden. Wer bereits jetzt über die Auswirkungen besorgt ist, kann im Support‑Bereich der Sony‑Website detaillierte Informationen zu betroffenen Modellen, zu deaktivierten Diensten und zu empfohlenen Ersatzlösungen finden





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