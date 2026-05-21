Sony und Amazon MGM Studios veröffentlichen den letzten Trailer zu 'Masters of The Universe'

Der Trailer zeigt neue Szenen aus dem Live-Action-Fantasyfilm und soll bei den Zuschauern wohlige Kindheitserinnerungen wecken. Das Hauptdarsteller-Ensemble umfasst Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba, James Wilkinson, Jon Xue Zhang und Jóhannes Haukur J�hannesson.

Sony und die Amazon MGM Studios haben einen letzten Trailer zu Masters of The Universe veröffentlicht. Dieser zeigt einige neue Szenen aus dem Live-Action-Fantasyfilm und soll bei den Zuschauern noch einmal wohlige Kindheitserinnerungen wecken.

Masters of The Universe basiert natürlich auf der gleichnamigen, kultigen Spielzeugreihe von Mattel, mit der vor allem Kinder der 1980er-Jahre aufgewachsen sind. Im Mittelpunkt steht auch hier Prinz Adam (gespielt von Nicholas Galitzine), der nach 15 Jahren auf der Erde zu seinem Heimatplaneten Eternia zurückkehrt, um diesen vor den finsteren Plänen des machthungrigen Skeletors (Jared Leto) und seinen Schergen zu beschützen. Dazu muss er über sich hinauswachsen und selbstverständlich seine Bestimmung als He-Man annehmen.

Neben dem Schwert der Macht darf der junge Prinz auch die Unterstützung seiner Freunde und Verbündeten wie Teela (Camila Mendes) oder Man-At-Arms (Idris Elba) zählen. Im Trailer sind unter anderem noch Mekaneck (James Wilkinson), Ram Man (Jon Xue Zhang) und Fisto (Jóhannes Haukur J�hannesson) zu sehen. Masters of The Universe startet am 4. Juni 2026 in den deutschen Kinos.

Der US-Start erfolgt einen Tag später. Die Regie führte Travis Knight (Bumblebee), nach einem Drehbuch von Aaron Nee, Adam Nee, Chris Butler, und Dave Callaham





WinFuture / 🏆 67. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Masters Of The Universe Trailer Live-Action-Fantasyfilm Prinz Adam He-Man Skeletor Teela Man-At-Arms Mekaneck Ram Man Fisto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Luxus-Hörer unter die Lupe: Sony 100,000 Euro Collexion in TestDieser Artikel beschreibt einen Test an dem High-End-Hörer Sony 1000,000 Collexion

Read more »

Sony 1000X The Collexion im Test: In Edelstahl und Kunstleder gehüllter KlangMit dem 1000X The Collexion bringt Sony zum 10-jährigen Jubiläum der 1000X-Kopfhörer-Serie keinen Nachfolger zum WH-1000XM6, sondern einen Premium-Over-Ear-Ableger, der neben dem XM6 auf den Markt kommt. Mit neuem Design mit viel Edelstahl und Kunstleder platziert er sich auch preislich deutlich...

Read more »

Das aktuelle MMORPG von Amazon bekommt die bisher größte Erweiterung, der erste Trailer schürt HypeDie Entwickler von Throne and Liberty haben mit „The Frozen Divide: Nix“ die neue Erweiterung des Free2Play-MMORPGs vorgestellt.

Read more »

The Boys Mexico: Release, Trailer, Cast – Alles zum Spin-off von The Boys auf Amazon PrimeThe Boys: Mexico ist ein Spin-off der großen Amazon-Serie The Boys. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Read more »